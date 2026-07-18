جوان آنلاین: روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشت: همزمان با از سرگیری عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخهای ایران به این عملیات، مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس حرکت هماهنگ جدیدی را با هدف مهار تنشها و جلوگیری از حرکت منطقه به سوی رویارویی فراگیر آغاز کردهاند.
این منابع افزودند: تماسهای مصر و کشورهای خلیج فارس در مرحله کنونی بر اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک هماهنگ در واشنگتن برای جلوگیری از ورود مستقیم تل آویو به جنگ متمرکز است.
بنا بر این گزارش، دیدگاهی که قاهره و پایتختهای حوزه خلیج فارس مطرح میکنند، بر تلاش برای بازگشت به اجرای مفاد تفاهمنامه میان آمریکا و ایران و از سرگیری مذاکرات به عنوان راه حلی امن تر و قابل اجراتر برای حفظ ثبات منطقهای استوار است.
این گزارش میافزاید در حالی که تحولات اخیر بر دیدارهای چند روز گذشته عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات سایه افکنده بود، منابع فاش کردند که جدی بودن رویدادهای جاری باعث شد بن زاید سفر خود به مصر را کوتاه کرده و به سرعت به امارات بازگردد تا به طور مستقیم بحران را مدیریت کرده و اقدامات خود را با متحدان منطقهای و بین المللی هماهنگ کند.
در ادامه این گزارش آمده است که در این فضا و به ویژه با توجه به گزارشهایی که به دست تصمیم گیرندگان آن رسیده مبنی بر احتمال تبدیل اوضاع به سناریوهای فاجعه بار در صورت ادامه عملیاتها و گسترش دایره اهداف، قاهره به شدت برای جلوگیری از رسیدن درگیریها به نقطه بی بازگشت تلاش میکند.
بنا بر این گزارش، با وجود این نگرانیها، منابع آگاه میگویند که ارزیابیهای مشترک مصر و کشورهای عربی خلیج فارس همچنان روزنه امیدی را باز میگذارد که به تحولات در آمریکا از جمله تحولات سیاسی و انتخاباتی و نیز فشارهای اقتصادی مرتبط است که واشنگتن را در ورود به جنگ فرسایشی بلند مدت مردد میسازد.
این گزارش میافزاید که منابع آگاه در همین چارچوب از پیامهای کشورهای حاشیه خلیج فارس به دولت آمریکا در مورد ضرورت جلوگیری از گسترش دامنه درگیریها با توجه به تاثیرات ویرانگر آن بر بازارهای جهانی انرژی و تجارت بین المللی و نگرانی جدی مصر از ایجاد اختلال در حرکت کشتیرانی در کانال سوئز سخن میگویند.
بنا بر این گزارش، با این حال با وجود محافظه کاری قاهره در مورد گستره عملیات نظامی آمریکا که از پایگاههای کشورهای عربی خلیج فارس به سمت خاک ایران انجام میشود، منابع آگاه اعلام کردند که گفت وگوهای مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر هماهنگی نظامی مستقیم برای دفع هرگونه حملات تلافی جویانهای که ممکن است از سوی تهران یا گروههای وابسته به آن علیه زیرساختها، تاسیسات نفت و گاز و یا نفتکشهای حامل سوخت در خلیج فارس انجام شود، متمرکز بوده است.
به گفته این منابع در این چارچوب، قاهره متعهد شده است که به طور فوری و با ارائه پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی، نیازهای دفاعی و فنی ممکن را برای کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین کند.
به گفته یک مقام عالیرتبه نظامی مصری که با «الاخبار» گفت وگو کرده، ساعات اخیر شاهد رفت و آمد فشرده و سفرهای اعلام نشده هیاتهای نظامی و امنیتی برجسته از کشورهای خلیج فارس به قاهره و سایر پایتختهای کلیدی بوده است که هدف آن بازبینی طرحهای پدافند هوایی و حفاظت از سواحل و بحث درباره پیچیده ترین سناریوهای میدانی بوده است.
این گزارش در پایان میافزاید که در همین چارچوب، منابع از احتمال انجام یک سفر گسترده السیسی به کشورهای حوزه خلیج فارس در آینده نزدیک خبر میدهند که تکمیل کننده دو سفر اخیر وی به بحرین و قطر خواهد بود.