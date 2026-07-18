جوان آنلاین: ایرنا از «فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل پرسید که «آیا حملات تجاوزکارانه ایالات متحده به زیرساختهایی مانند پلها، بیمارستانها و سایر تاسیسات غیرنظامی، نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و قوانین بینالمللی حقوق بشر محسوب نمیشوند؟، آیا این حملات طبق قوانین بینالمللی جنایات جنگی محسوب نمیشوند؟ و آیا دبیرکل سازمان ملل قصد ندارد این تجاوزات را محکوم کند؟»
فرحان حق در پاسخ به خبرنگار ایرنا، گفت: «بله، ما حملات به زیرساختهای غیرنظامی را محکوم میکنیم. چنین حملاتی میتوانند نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه محسوب شوند.»
معاون سخنگوی سازمان ملل همچنین در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: «دبیرکل همچنان عمیقا نگران تشدید تنش نظامی بین ایران و ایالات متحده آمریکا است. او به ویژه نگران حملات به زیرساختهای غیرنظامی در ایران و سراسر منطقه است. چنین حملاتی غیرقابل قبول است.»
حق تصریح کرد: «او (دبیرکل سازمان ملل) بار دیگر بر این باور راسخ خود تاکید میکند که هیچ راه حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و خواستار افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلحآمیز و پایدار است. چنین توافقی باید شامل احیای کامل حقوق و آزادیهای ناوبری بینالمللی در تنگه هرمز و اطراف آن باشد.»
معاون سخنگوی سازمان ملل در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره منطقه گفت: «ما نگران هرگونه تشدید بیشتر تنشها هستیم که خطر گسترش تنشها را در منطقهای که از قبل بیثبات بوده است، افزایش دهد و البته، ما همچنان از همه طرفها میخواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان دهند، از اقداماتی که میتواند اوضاع را بیشتر ملتهب کند، خودداری کنند و در تلاشهای فوری برای کاهش تنشها مشارکت کنند.»
ایالات متحده آمریکا از ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز با نقض تفاهم نامه اسلام آباد به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه محاصره دریایی را نیز از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه ۲۳ تیرماه مجددا آغاز کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا اعلام کرد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتشبس به پایان رسیده است.
با از سرگیری تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران و پاسخهای تدافعی جمهوری اسلامی ایران به پایگاههای آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شده است.
واشنگتن ابا ادعای دفاع از «آزادی کشتیرانی»، حضور و نقش خود را در منطقه توجیه میکند، در حالی که ایران تاکید دارد امنیت تنگه هرمز باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی و بدون مداخله نظامی قدرتهای خارجی تامین شود.