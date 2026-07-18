پولیتیکو: ناتو از برکناری وزیر دفاع اوکراین غافلگیر شد

جوان آنلاین: در گزارش پولیتیکو آمده است: زلنسکی وزیر دفاع ۳۵ ساله و محبوب این کشور را که به عنوان یک نابغه فناوری شناخته میشد، برکنار کرد و دلیل اصلی این تصمیم را درگیری شدید و آشکار فدوروف با الکساندر سیرسکی فرمانده کل ارتش اوکراین عنوان کرده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به دلایل درگیری فدوروف و سیرسکی میافزاید: به گفته فدوروف، سیرسکی به سبک شوروی سابق ارتش اوکراین را رهبری میکرد و با حمایت از وفادارانش، به جای تمرکز بر شکست روسیه به دنبال ایجاد تفرقه در کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، سیرسکی در پاسخ به انتقادهای فدوروف تاکید کرده بود که اگر به خاطر موفقیتهایش مانند دفاع از پایتخت اوکراین در سال ۲۰۲۲ نبود، فدوروف اکنون حتی نمیتوانست آزادانه در کییف سخن بگوید.
پولیتیکو در ادامه گزارش خود از متقاعد کردن ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مالک شرکت تسلا برای غیرفعال کردن ترمینالهای استارلینک در اختیار روسیه، پیشبرد کمپین حملات پهپادی میانبرد در پشت خطوط مقدم روسیه و بهبود نرخ رهگیری پهپادهای روسی با معرفی روشهای جدید پس از هر حمله به عنوان دستاوردهای مهم فدوروف در طول دوره ۶ ماههاش در وزارت دفاع اوکراین یاد کرده و میافزاید که سرهی پاولو یلیزاروف از طراحان سامانه جدید پدافند هوایی این کشور با انتقاد از برکناری فدوروف تاکید کرد که این برکناری، آسیب بزرگی به توان دفاعی اوکراین در زمان جنگ وارد خواهد کرد.
در پایان گزارش پولیتیکو با اشاره به اینکه زلنسکی با تاکید بر اینکه وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش اوکراین نمیتوانستند با هم کار کنند، سیرسکی را حفظ کرده و فدوروف را برکنار کرده، آمده است: این تصمیم نشان میدهد که در شرایط جنگی، هماهنگی در تیم رهبری بر اصلاحات فناورانه اولویت دارد اما ایجاد شکاف با شرکای غربی و افت روحیه در برخی نیروهای مسلح اوکراین هزینهای است که رئیس جمهور اوکراین باید برای اتخاذ این تصمیم، متحمل شود.
به نوشته پولیتیکو، فدوروف در تاریخ ۱۴ ژانویه سال جاری میلادی (۲۴ دی ۱۴۰۴) به عنوان وزیر دفاع اوکراین منصوب شد و در ۱۵ جولای (۲۴ تیر ۱۴۰۵) از این سمت برکنار شد؛ یعنی دقیقا ۶ ماه در این جایگاه بود.