روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی با اشاره به تصمیم تل‌آویو برای کاهش وابستگی به تسلیحات آمریکایی نوشت که رژیم صهیونیستی طی دو سال آینده تولید انبوه بمب‌های هدایت‌شونده دقیق (ـJDAM) را آغاز خواهد کرد.

جوان آنلاین: در گزارش این رسانه رژیم صهیونیستی آمده است که طرح گسترش تولید مهمات داخلی از اواخر سال ۲۰۲۴ به دستور یوآو گالانت وزیر جنگ سابق رژیم اسرائیل آغاز شده بود.

بر اساس این گزارش، این طرح با اعمال محدودیت‌های جزئی دولت بایدن بر فروش انواع خاصی از سلاح به رژیم صهیونیستی آغاز شد و پیش از آن، این رژیم برای دهه‌ها به شدت برای تامین چنین مهماتی به آمریکا متکی بود.

این گزارش می‌افزاید: در همین ارتباط امیر بارام مدیرکل وزارت جنگ (رژیم) اسرائیل پیش‌تر افزایش تولید مهمات هدایت‌شونده دقیق را یکی از اولویت‌های کلیدی تل‌آویو برشمرده و تاکید کرده بود که تصمیمات برای ایجاد و گسترش خطوط تولید این بمب‌ها از قبل گرفته شده است.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حال حاضر کیت‌هایی را تولید می‌کند که می‌توانند بمب‌های سقوط آزاد متعارف را به سلاح‌های هدایت‌شونده دقیق تبدیل کنند اما ظرفیت تولید فعلی هنوز نیازهای این رژیم را برآورده نمی‌کند، بنابراین مقام‌های صهیونیستی قصد دارند حجم تولید را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.