جوان آنلاین: «علی خریس» نماینده مجلس و عضو فراکسیون «توسعه و آزادی» لبنان، گفت: ساختن یک جامعه امن به تربیت صحیح بستگی دارد که برای ساختن و حفظ کشور ضروری است.
وی افزود: ما مخالف مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب و همچنین مناطق آزمایشی غیراشغالی هستیم. آنچه لازم است، عقبنشینی کامل و بیقید و شرط است. چرا دشمن ابتدا از سرزمینهای اشغالی عقبنشینی نمیکند؟
خریس تاکید کرد: دولت باید روی بازسازی کار کند و ارتش لبنان را در سراسر کشور مستقر کند. با توجه به تداوم تخریب و انفجاری که از سوی دشمن اسرائیلی انجام می شود، ما هنوز در وضعیت جنگی به سر می بریم.
نماینده پارلمان لبنان در ادامه با اشاره به دغل کاری و ناجوانمردی رژیم صهیونیستی بیان کرد: دشمن، طبق معمول، صادقانه عمل نمیکند و به فریب و دروغپردازی متوسل میشود.