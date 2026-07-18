نماینده پارلمان لبنان ضمن مخالفت با توافق چارچوب میان دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت عقب‌نشینی کامل و بی‌قید نظامیان رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان تأکید کرد.

جوان آنلاین: «علی خریس» نماینده مجلس و عضو فراکسیون «توسعه و آزادی» لبنان، گفت: ساختن یک جامعه امن به تربیت صحیح بستگی دارد که برای ساختن و حفظ کشور ضروری است.

وی افزود: ما مخالف مذاکرات مستقیم و توافق چارچوب و همچنین مناطق آزمایشی غیراشغالی هستیم. آنچه لازم است، عقب‌نشینی کامل و بی‌قید و شرط است. چرا دشمن ابتدا از سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی نمی‌کند؟

خریس تاکید کرد: دولت باید روی بازسازی کار کند و ارتش لبنان را در سراسر کشور مستقر کند. با توجه به تداوم تخریب و انفجاری که از سوی دشمن اسرائیلی انجام می شود، ما هنوز در وضعیت جنگی به سر می بریم.

نماینده پارلمان لبنان در ادامه با اشاره به دغل کاری و ناجوانمردی رژیم صهیونیستی بیان کرد: دشمن، طبق معمول، صادقانه عمل نمی‌کند و به فریب و دروغ‌پردازی متوسل می‌شود.