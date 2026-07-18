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تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

ردپای ترامپ و آمریکا در عدم تکمیل کابینه عراق

ردپای ترامپ و آمریکا در عدم تکمیل کابینه عراق سیاست‌مداران عراقی با اشاره به تکمیل‌نشدن کابینه عراق به ردپای آمریکا و فشارهای ترامپ در این زمینه پرداختند.

جوان آنلاین: «عارف عبدالجلیل» نماینده سابق پارلمان عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را عامل بن بست در بحران مربوط به تکمیل کابینه الزیدی دانست.

به گزارش ایرنا، وی دخالت های ترامپ را یکی از عوامل تاخیر در تکمیل کابینه عراق دانست و گفت: شرایط داخلی و نیز تحولات و رخدادهای منطقه ای همگی از عواملی هستند که سبب تاخیر در تکمیل کابینه الزیدی می شوند.

او بیان کرد: اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دخالتهایش و تهدیدات او علیه گروههای مقاومت به مانعی برای تکمیل کابینه عراق تبدیل شده است.

این نماینده سابق پارلمان عراق تاکید کرد: شرایط کنونی، مداخلات خارجی و تهدیدهای ترامپ، همگی عواملی هستند که حل و فصل اوضاع بین جناح‌های سیاسی را برای حرکت به سمت تکمیل پست‌های وزارتی باقی‌مانده ضروری می‌کند.

او افزود: احتمالاً موضوع پست‌های وزارتی باقی‌مانده پس از بازگشت الزیدی از واشنگتن حل و فصل خواهد شد.

از سوی دیگر «محمد الدلیمی» سیاستمدار عراقی فاش کرد که دولت ترامپ به علی الزیدی نخست وزیر عراق گفته است که از انتصاب چهره‌های امنیتی که مخالف سیاست آمریکا در عراق هستند، خودداریکند و شرط گذاشته است که سفیرش در بغداد قبل از معرفی نامزدها برای مناصب امنیتی، از اسامی آنها مطلع شود تا قبل از تأیید انتخاب آنها، از گرایش‌های آنها مطلع شود.

وی افزود: دولت ترامپ منافعی در عراق دارد که تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از آنها صرف نظر کند، بنابراین در تلاش است تا دولتی تشکیل شود که این منافع را مدنظر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد که اکثر نمایندگان پارلمان که با سیاست آمریکا در عراق مخالف هستند، به طور گسترده این رویکردها را رد می‌کنند.

او اشاره کرد که اگر دولت الزیدی با اهداف واشنگتن همسو نشود، دولت ترامپ از آنچه او «وتو» نامید، علیه دولت الزیدی استفاده خواهد کرد.

وی بیان کرد: حمایت دولت ترامپ از الزیدی با شرایطی صورت گرفته که برای همه شناخته شده است.

کابینه عراق متشکل از ۲۳ وزیر است اما تنها ۱۴ وزیر دولت الزیدی رأی اعتماد پارلمان را دریافت کرده است و ۹ وزارتخانه همچنان بدون وزیر و در انتظار توافقات سیاسی است؛ وزارت کشور، ‌دفاع، مهاجرت و ورزش از جمله وزارتخانه هایی است که همچنان بدون وزیر باقی مانده است و علاوه بر آن بحث‌هایی درباره ایجاد وزارت جدید گردشگری در کابینه در جریان است.

یک منبع دولتی که به نام وی اشاره‌ای نشده است، گفت: برخی گروه‌های سیاسی همچنان بر تعیین نامزدهای خود برای مناصب عالی پافشاری می‌کنند در حالی که جنجال بر سر برخی اسامی پیشنهادی باعث به تعویق افتادن تصمیم نهایی در این خصوص شده است.

این پیچیدگی‌ها با اعمال فشارهای روزافزون آمریکا بر بغداد برای اجرای طرح‌های عملی در خصوص انحصار سلاح در دست دولت و ساماندهی به روابط با گروه‌های مسلح، همزمان شده است.

برچسب ها: آمریکا ، عراق ، ترامپ
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