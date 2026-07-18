رسانه عربی: رویارویی ایران و آمریکا به سمت مرحله بسیار خطرناکی پیش می رود

روزنامه الاخبار لبنان با اشاره به تحولات میان ایران و آمریکا نوشت: همزمان با فروپاشی سریع تفاهمنامه اسلام آباد، رویارویی ایران و آمریکا به سمت مرحله بسیار خطرناکی پیش می رود و این همزمان با گسترش دامنه عملیات نظامی و تبادل پیام های میدانی و آمادگی ایران برای مقابله با همه سناریوهای مطرح از تشدید نبرد دریایی گرفته تا احتمال رویارویی زمینی است.

جوان آنلاین: الاخبار در مطلبی با اشاره به فروپاشی تفاهم نامه اسلام آباد و حرکت رویارویی ایران و آمریکا به سمت مرحله ای خطرناک، نوشت: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد کمتر از یک ماه دوام نیاورد و به سرعت از هم پاشید. این به دلیل تلاش آمریکا برای تهی کردن این توافق از مفهوم واقعی و تحمیل واقعیتی جدید از طریق نیروی نظامی، به ویژه در تنگه هرمز بود.

الاخبار در ادامه نوشت: ایران با توجه به تجارب قبلی، به محض اینکه دریافت که آمریکا به دنبال خارج کردن برگ بازدارنده راهبردی ایران یعنی تنگه هرمز از طریق ایجاد کریدور جنوبی به دور از نفوذ ایران است؛ درنگ نکرد و تحرکات آمریکا را به منزله خدشه وارد کردن مستقیم به تفاهمنامه دانست واینگونه ایران کوشید که مانع از تثبیت واقعیت استراتژیک جدیدی شود که توان آن را بر تاثیرگذاری بر موازنه نظامی و امنیتی در منطقه کاهش می دهد.

این رسانه آورده است: با تبادل آتش مجدد، آمریکا تمرکز عملیات نظامی خود را بر تضعیف توان نظامی ایران مستقر در امتداد ساحل مشرف به تنگه هرمز، به ویژه در مناطق جاسک و سیریک، آغاز کرد. محافل نظامی آمریکا این مناطق را مرکز ثقل ایران برای مختل کردن کریدور جنوبی تنگه، که نزدیک به سواحل عمان است، می‌دانند.

این رسانه نوشت: ایران حملاتی را که شبکه‌های راه‌آهن و پل‌های منتهی به بندرعباس را هدف قرار می‌دهد، بخشی از تلاش برای منزوی کردن این شهر به عنوان یک مرکز لجستیکی و نظامی حیاتی، می‌داند.

الاخبار آورده است: در حالی که واشنگتن این حملات را با هدف ایجاد اختلال در خطوط تدارکات نظامی توجیه می‌کند، تهران آنها را به عنوان اولین مرحله از یک استراتژی گسترده‌تر که از بوشهر و اهواز در غرب تا چابهار در دریای عرب در نزدیکی مرز پاکستان امتداد دارد، می‌بیند که عملاً فشار نظامی را در کل سواحل جنوبی ایران گسترش می‌دهد.

این رسانه نوشت: در برآورد نظامی ایران، گسترش دامنه حملات نشان دهنده یک بمباران و آتش مقدماتی برای عملیات زمینی محدود یا گسترده است، حتی اگر احتمال چنین عملیاتی همچنان کم باشد.

الاخبار آورده است: بنابراین مقامات نظامی ایران سناریوهای ممکن و در درجه اول احتمال هلی برن در برخی از جزایر تنگه هرمز، به ویژه جزیره ابوموسی، یا تلاش برای پیشروی به سمت برخی از مناطق ساحلی دیگر را پیش بینی می کنند. علاوه بر این، ارزیابی‌های ایران نشان می‌دهد که جنوب شرقی کشور، به ویژه استان سیستان و بلوچستان، با توجه به زمین‌های بیابانی باز آن در مقایسه با مناطق کوهستانی یا ساحلی مستحکم، می‌تواند هدف احتمالی هرگونه عملیات زمینی باشد.

این رسانه گزارش داد: اگر پیشروی به سمت منطقه جاسک مد نظر باشد، این سناریو، طبق دیدگاه ایران، مستلزم نزدیک شدن همزمان ناوهای آمریکا به دریای عمان خواهد بود. این به معنای یک رویارویی مستقیم دریایی بالقوه است که کشتی‌های جنگی ایالات متحده را به طور خطرناکی در تیررس آتش نیروی دریایی ایران قرار می‌دهد.

الاخبار نوشت تهران می داند که هرگونه پیاده کردن گسترده نیرو از سوی آمریکا در مقیاس بزرگ با چالش‌های لجستیکی پیچیده‌ای روبرو خواهد شد، زیرا نیروهای مهاجم باید برای مدت طولانی بمانند و این آنها را در معرض فرسایش مداوم قرار می‌دهد.

الاخبار آورده است: تهران یک احتمال دیگر را هم مدنظر قرار داده که اهمیتش کمتر از احتمال قبلی که ذکر شد، نیست و آن استفاده از نیروهای نامنظم یا گروه‌های مخالف مسلح هستند که می‌توانند از طریق جنوب شرقی با پوشش هوایی و پشتیبانی اطلاعاتی به داخل کشور وارد شوند.

این رسانه در پایان نوشت: در حالی که تهران در را برای راه‌حل‌های سیاسی باز نگه می‌دارد، همزمان طرح های نظامی خود را بر این فرض بنا می‌کند که تشدید تنش ممکن است ادامه یابد و همه سناریوها، از حملات هوایی گرفته تا رویارویی‌های دریایی، و حتی احتمال هلی برن یا جنگ نامنظم، همچنان روی میز هستند. با توجه به اینکه آمریکا، علیرغم برتری نظامی خود، فاقد ظرفیت دستیابی به یک پیروزی نظامی قاطع است، این می‌تواند به یک جنگ فرسایشی طولانی منجر شود که ایران نه مایل به آن است و نه آن را می‌پذیرد. در نتیجه، ایران احتمالاً اوضاع را در مناطق دیگری تشدید خواهد کرد که از تنگه هرمز فراتر می رود و تا تنگه باب المندب و دریای مدیترانه گسترش خواهد یافت.