غارت و تخریب مدارس لبنانی به دست اشغالگران/ بیانیه محکومیت اثری ندارد

وزیر آموزش و پروش لبنان با اشاره به تخریب مراکز آموزشی به دست اشغالگران در جنوب لبنان، گفت: دیگر بیانیه محکومیت راه به جایی نمی برد، از قدرت‌های بزرگ می‌خواهیم که برای توقف تخریب و ویرانی فشار بیاورند و مؤسسات آموزشی را در درگیری‌ها و جنگ‌ها بی‌طرف نگه دارند.

جوان آنلاین: «ریما کرامی» وزیر آموزش و پرورش لبنان گفت: ما هفته غمباری را برای موسسات آموزشی دولتی و خصوصی در لبنان پشت سر می گذاریم زیرا دشمن اسرائیلی از حدگذشته است و سه مدرسه را به طور کامل ویران کرده است.

وی به کارگذاشتن مواد منفجره از سوی نظامیان اسرائیلی و ویرانی یک مدرسه ابتدایی و یک مدرسه متوسطه دولتی در خیام و نیز یک مدرسه راهنمایی در بنت جبیل اشاره و اعلام کرد: ارتش اسرائیل محتویات این مراکز را غارت و سپس آنها را منفجر کرد. این مدارس به خاکستر تبدیل شدند و به فهرست مدارس تخریب شده اضافه شدند.

کرامی تاکید کرد: همه این اقدامات در مقابل دیدگان جهانیان و منشور سازمان ملل متحد انجام می شود که مدارس را امن ترین و محافظت شده ترین موسساتی می داند که ساکنان در هنگام بحران ها، جنگها، سیل ها و سایر بلایا به آنها پناه می برند.

او تاکید کرد: بیان محکومیت و تقبیح دیگر برای بیان درد و اندوه ناشی از این تجاوز کافی نیست. ما به وجدان جهانیان متوسل می‌شویم و از قدرت‌های بزرگ می‌خواهیم که برای توقف تخریب و ویرانی فشار بیاورند و مؤسسات آموزشی را در درگیری‌ها و جنگ‌ها بی‌طرف نگه دارند.