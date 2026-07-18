یک سیاستمدار عراقی با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال تحقق منافع اقتصادی و امنیتی خود در این کشور است از تنگنای شدید الزیدی نخست ویر این کشور خبر داد.

جوان آنلاین: « رزاق الحیدری، سیاستمدار عراقی اظهار داشت که آمریکا به دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خود در عراق است.

وی افزود: توجه نخست وزیر عراق به این موضوع و اجتناب از قرار دادن عراق در شرایط و تعهداتی که قادر به انجام آنها نیست، ضروری است.

الحیدری تاکید کرد: موقعیت استراتژیک عراق در منطقه باعث می‌شود که آمریکا به دنبال تحقق اهداف و پروژه های خود در منطقه باشد. دولت باید متوجه اوضاع باشد و عراق را زیر بار محدودیت های طولانی مدت با طرف آمریکایی نبرد و جدای از آن از قرار دادن کشور زیر بار تعهدات سنگین پرهیز کند.

او بر اهمیت مشورت الزیدی با کارشناسان و مشاوران متخصص در سیاست خارجی، مسائل حقوقی و اقتصادی بین‌المللی، برای اطمینان از به خطر نیفتادن منافع عراق در این دوره حساس تاکید کرد.

از سوی دیگر «ریاض المسعودی» نماینده پارلمان عراق گفت: «علی الزیدی» نخست وزیر، فاقد یک فراکسیون پارلمانی قوی یا حمایت مردمی برای اجرای خواسته‌های آمریکا است و همین موضوع او را در موقعیت دشواری قرار می دهد به ویژه که شرایط به گونه ای است که رضایت بازیگران داخلی و خارجی در آن واحد را می طلبد.

وی افزود: الزیدی خود را در یک منطقه خاکستری بین خواسته‌های داخلی، قدرت‌های منطقه‌ای و ایالات متحده خواهد یافت. موفقیت الزیدی به دستیابی به تعادل سیاسی و اجتناب از انحراف از اجماع سیاسی بستگی دارد و تصمیم‌گیری‌های یکجانبه در مورد مسائل پیچیده می‌تواند موقعیت او را تضعیف کند.