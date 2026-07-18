انتقاد چین از ابزارسازی «امنیت ملی» برای محدود کردن توسعه فناوری دیگر کشورها

رئیس‌جمهوری چین در آیین افتتاح نشست جهانی هوش مصنوعی ۲۰۲۶ در شانگهای، هوش مصنوعی را مهم‌ترین پیشران دور جدید انقلاب فناوری و تحول صنعتی دانست و نسبت به ابزارسازی «امنیت ملی» برای محدود کردن توسعه فناوری دیگر کشورها انتقاد کرد.

جوان آنلاین: شی جین‌پینگ در بیان این مطلب، افزود: جهان در آستانه دوره‌ای بی‌سابقه از نوآوری در این حوزه قرار گرفته و در کنار فرصت‌های گسترده، با چالش‌های مهمی در زمینه حکمرانی، امنیت و اخلاق نیز روبه‌رو است.

وی با اشاره به پرسش‌هایی همچون نحوه تعامل انسان با ماشین‌های هوشمند، تضمین امنیت در تصمیم‌گیری الگوریتم‌ها، رعایت اصول اخلاقی و کاهش شکاف‌های دیجیتال، تاکید کرد که این مسائل تنها با همکاری و مشارکت جامعه جهانی قابل حل است.

رئیس‌جمهوری چین چهار اصل را برای توسعه و حکمرانی هوش مصنوعی مطرح کرد که شامل گسترش همکاری‌های باز و برد-برد برای تقویت نوآوری، تضمین ایمنی و قابلیت کنترل فناوری، ترویج فراگیری و احترام به تنوع تمدن‌ها و همچنین تقویت نظام حکمرانی جهانی با محوریت سازمان ملل متحد است.

شی با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی باید همواره تحت کنترل انسان باقی بماند، خواستار ایجاد نظام‌های نظارتی، هشدار ریسک و واکنش اضطراری شد و در عین‌حال هشدار داد که نباید مفهوم امنیت ملی به ابزاری برای محدود کردن توسعه هوش مصنوعی سایر کشورها تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تقویت گفت‌وگو میان تمدن‌ها و کاهش شکاف‌های توسعه تاکید کرد و گفت: کشورهای درحال توسعه باید از فرصت‌های این فناوری به‌طور برابر بهره‌مند شوند.

رئیس‌جمهوری چین با اشاره به دستاوردهای کشورش در این حوزه اظهار داشت که ارزش صنایع اصلی اقتصاد هوشمند چین از یک تریلیون یوان (معادل حدود ۱۳۹ تا ۱۴۰ میلیارد دلار آمریکا) فراتر رفته و فناوری‌های هوشمند به بخش مهمی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.

وی افزود: چین ضمن توسعه فناوری، همزمان چارچوب‌های قانونی، مقررات، دستورالعمل‌های اخلاقی و سازوکارهای نظارتی را نیز برای تضمین توسعه ایمن و قابل اعتماد هوش مصنوعی تکمیل کرده است.

شی همچنین به ابتکارهای بین‌المللی پکن در این حوزه اشاره کرد و گفت: چین پس از ارائه «ابتکار جهانی حکمرانی هوش مصنوعی»، از تصویب قطعنامه همکاری بین‌المللی برای ظرفیت‌سازی هوش مصنوعی در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت کرده، برنامه اقدام ظرفیت‌سازی و ابتکار همکاری بین‌المللی «هوش مصنوعی پلاس» را منتشر کرده و پیشنهاد تاسیس سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه داده است.

وی تاسیس این سازمان در شانگهای را نقطه عطفی در تاریخ توسعه هوش مصنوعی دانست و گفت: این نهاد با هدف پاسخگویی به نیازهای کشورهای جنوب جهان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی شکل گرفته است.

رئیس‌جمهوری چین در پایان از مجموعه‌ای از ابتکارهای جدید پکن برای حمایت از کشورهای در حال توسعه خبر داد که بر اساس آن، پکن طی پنج سال آینده پنج هزار فرصت آموزشی در حوزه هوش مصنوعی فراهم از جمله مراکز همکاری بین‌المللی کاربرد هوش مصنوعی را برای کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، کشورهای حوزه کارائیب، سازمان همکاری شانگهای و بریکس ایجاد و سامانه هوشمند هشدار زودهنگام هواشناسی «مازو» را در ۳۰ کشور به کار خواهد گرفت.

شی در پایان تاکید کرد: توسعه هوش مصنوعی باید با خرد انسانی، اجماع و همکاری جهانی هدایت شود تا این فناوری به نیرویی برای ارتقای رفاه بشر و پیشرفت تمدن انسانی تبدیل شود.