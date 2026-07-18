جوان آنلاین: جنبش المجاهدین فلسطین در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به مراسم تشییع در اردوگاه النصیرات غزه اعلام کرد که هدف قرار دادن عزاداران، نشانه اصرار اشغالگران بر ادامه جنگ نسلکشی علیه ملت فلسطین است.
این جنبش با صدور بیانیهای، دولت آمریکا و دیگر کشورهای حامی رژیم صهیونیستی را مسئول کامل ادامه کشتارها و جنایتهای صورتگرفته در نوار غزه دانست و تأکید کرد که حمایتهای سیاسی و نظامی از این رژیم، زمینه تداوم این حملات را فراهم کرده است.
جنبش المجاهدین فلسطین همچنین از جامعه جهانی، نهادهای حقوقی و افکار عمومی خواست با تشدید فشارهای سیاسی، حقوقی و مردمی، برای توقف جنگ، پایان دادن به جنایتها و رفع محاصره نوار غزه اقدام کنند.
منابع بیمارستانی در غزه اعلام کردند روز جمعه در پی حمله رژیم اسرائیل به موکب عزاداری در اردوگاه النصیرات، دستکم ۸ نفر شهید و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، این حمله هنگام تشییع پیکر یکی از شهدا رخ داد.
این در حالی است که از بامداد جمعه تاکنون، شمار شهدای حملات رژیم اسرائیل در مناطق مختلف نوار غزه به ۱۴ نفر افزایش یافته است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای اعلام کرد که جنایت وحشیانه صهیونیستها در النصیرات، نقض آشکار توافق آتشبس است.