جوان آنلاین: در پی پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به تحرکات اخیر محور غربی، گزارشها و تصاویر مخابره شده از منطقه تأیید میکنند که موشکهای ایرانی با دقت بالا به اهداف خود در پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن اصابت کردهاند.
این پایگاه که بهعنوان یکی از مراکز کلیدی لجستیک و استقرار نظامیان تروریست آمریکا در منطقه شناخته میشود، در این عملیات هدف قرار گرفته است.
تحلیلهای اولیه حاکی از آن است که این حمله ضربهای مستقیم به توان عملیاتی متجاوزان بوده و سامانههای پدافندی مستقر در این پایگاه نتوانستهاند مانع از اصابت دقیق موشکها به زیرساختهای نظامی آمریکا شوند.
این اقدام در چارچوب دفاع مشروع ایران و در پاسخ به تهدیدات مداوم علیه امنیت ملی کشورمان صورت گرفته است.
ادعای کویت، اردن و بحرین
در پی تشدید تنشهای منطقهای، خبرگزاری رسمی کویت اعلام کرد آژیرهای هشدار برای سومینبار در سراسر این کشور به صدا درآمده است.
وزارت کشور بحرین نیز از فعالشدن مجدد آژیرهای خطر خبر داد و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن رعایت دستورالعملهای ایمنی، به نزدیکترین مکان امن مراجعه کنند.
همزمان، ارتش اردن مدعی شد سامانههای پدافند هوایی این کشور ۱۰ موشک ایرانی را که بهگفته مقامهای اردنی خاک اردن را هدف گرفته بودند، رهگیری کردهاند.
در پی ناامنیهای اخیر در منطقه، مقامات رسمی کویت تأیید کردند که چندین مرکز نظامی و زیرساختهای حیاتی این کشور هدف حملات دقیق با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادها قرار گرفته است.
به گفته مقامات کویتی، این حملات منجر به آسیبدیدگی شماری از نیروهای ارتش و تعدادی از پرسنل نیروهای زمینی کویت شده است.
همزمان، وزارت برق کویت با صدور اطلاعیهای تأیید کرد که یک نیروگاه تولید برق و آبشیرینکن نیز هدف حمله قرار گرفته است.
این حادثه منجر به بروز حریق گسترده و وارد آمدن خسارت به بخشهای مختلف واحدهای تولیدی این نیروگاه شده که روند تأمین انرژی را با اختلال مواجه کرده است.
این مقامات و نهادها هیچ اشارهای به حضور پایگاههای نظامی آمریکایی در کشور خود و استفاده از این پایگاهها علیه ایران نداشتند.