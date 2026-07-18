برای پنجمین بار؛ آژیرهای خطر در کویت فعال شدند

جوان آنلاین: آژیرهای خطر برای پنجمین بار طی امروز در کویت به صدا درآمدند و ارتش این کشور مدعی مقابله با حملات موشکی و پهپادی شد.
خطوط هواپیمایی کویت نیز اعلام کرد که با توجه به بسته شدن حریم هوایی این کشور طی امروز شنبه جدول اکثر پروازها تغییر پیدا کرده است.
لازم به ذکر است که بامداد امروز روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای پاسخ کوبنده و تاثیرمحور ارتش جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن داراییهای راهبردی، مراکز فرماندهی و کنترل، زیرساختهای آمادی و سامانههای پدافندیِ ارتش تروریستی آمریکا، ساعاتی قبل، پهپادهای انهدامی ارتش در مرحله چهاردهم عملیات صاعقه، انبار مهمات ارتش متجاوز آمریکا در اردوگاه العدیری، ساختمانهای ستاد و انبارهای مهمات این ارتش کودککش در پایگاه علیالسالم و چند پل ارتباطی در کویت را هدف قرار دادند.