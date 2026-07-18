واکنش انصارالله یمن به طرح اردن درباره فرودگاه صنعا

جنبش انصارالله یمن به طرح اردن برای از سرگیری پروازها به صنعا واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: عبدالواحد ابوراس معاون وزیر خارجه دولت انصارالله یمن تاکید کرد که مردم این کشور تصمیم گرفته اند به حقوق کامل خود بدون درخواست کمک از کسی دست پیدا کنند و این حقوق تنها به از سر گیری پروازها منحصر نمی شود.

وی اضافه کرد: آنچه در اطلاعیه‌های برخی شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر از سرگیری پروازهایشان به فرودگاه صنعا می‌بینیم، صرفاً پیشنهادات ناچیز در شرایط حساس است.

یک منبع در جنبش انصارالله نیز گفت که این اقدام اگر در چارچوب توافق پایان محدودیت های اعمال شده علیه فرودگاه صنعا انجام شود مورد استقبال قرار می گیرد. صنعا خواهان باز شدن فرودگاه به روی تمام مقاصد بدون شرط و شروط است.

وزارت امور خارجه اردن روز جمعه اعلام کرد که پروازها میان اردن و یمن را ازسر می‌گیرد. این وزارتخانه ادعا کرد که این اقدام در پاسخ به نیازهای بشردوستانه مردم یمن و در راستای حمایت از تلاش‌های عربستان برای پیشبرد روند صلح در این کشور صورت می‌گیرد.

اردن اعلام کرد که پروازهای منظم میان امان و صنعا برقرار خواهد شد و اقدامات فنی و لجستیکی متعاقبا تکمیل می‌شود. وزارت خارجه عربستان نیز امروز از این طرح استقبال کرد.

این وزارت خانه بدون اشاره به تجاوزات علیه یمن و فرودگاه صنعا از نیروهای انصارالله خواست با این طرح همکاری داشته باشند.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی در جریان فرود یک فروند هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی، فرودگاه صنعا را بمباران کرد.

همچنین روز گذشته جنبش انصارالله یمن هشدار شدیداللحنی را علیه عربستان سعودی به دلیل محاصره فرودگاه صنعا مطرح کرد.