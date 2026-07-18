در پی انجام حمله غافلگیرانه ایران علیه مواضع دشمن آمریکایی در سوریه دیده بان حقوق بشر این کشور حمله به منطقه التنف را تأیید کرد.

جوان آنلاین: دیده بان حقوق بشر سوریه روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که یک حمله علیه منطقه التنف در استان حمص صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است که ائتلاف آمریکا با وجود آن که در نوامبر گذشته اعلام کرده بود دست به باز استقرار نیروهایش زده اما همچنان در داخل منطقه ۵۵ حضور نظامی دارد.

روز گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۹ عملیات نصر۲ از حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در منطقه التنف سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر خبر داد.

با این حال فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا موسوم به سنتکام مانند همیشه هدف قرار گرفتن مواضع خود را رد کرده بود.