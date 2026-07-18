جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو در گزارشی از نگرانی فزاینده در رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن در قبال کاهش قابل توجه جایگاه سیاسی و مردمی رژیم در آمریکا خبر داد. این کاهش محبوبیت در میان موج بیسابقهای از انتقادات از سوی هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات صورت می گیرد.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی با حمایت لابی ها و سازمانهای صهیونیست در حال اجرای اقداماتی برای مقابله با این کاهش جایگاه است. این اقدامات شامل افزایش سطح تماسها با اعضای کنگره، افزایش هزینههای سیاسی و سازماندهی دیدارهای سطح بالا به ویژه سفر قریبالوقوع بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن است.
در این گزارش آمده است که روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی یکی از حساسترین دورههای خود را در دهههای اخیر سپری میکند زیرا تنش با آمریکا دیگر محدود به محافل طرفدار فلسطین نیست بلکه به بخشهای وسیعتری از دموکراتها و جمهوریخواهان نیز سرایت کرده است.
این امر در رأی بیش از ۱۰۰ نماینده دموکرات به نفع مصوبه ای که خواستار توقف کمکهای نظامی به تل آویو بود نمایش داده شد.
نظرسنجیها نشان میدهد که سطح حمایت از صهیونیست ها به ویژه در میان جوانان آمریکایی کاهش یافته است. آنها با فلسطینیها همدردی بیشتری نشان میدهند و از سیاستهای اسرائیل انتقاد میکنند.
با این حال در این گزارش به نقل از مقامات سابق آمریکایی و تحلیلگران سیاسی آمده است که توانایی تل آویو برای تغییر این شرایط جای شک و تردید دارد چرا که مشکل اصلی در سیاست های اسرائیل نهفته است.