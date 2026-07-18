طرح اردن برای از سرگیری پروازها به صنعا و واکنش عربستان

در سایه واکنش شدیداللحن انصارالله یمن به تداوم محاصره فرودگاه صنعا، اردن اعلام کرد که پروازها میان امان و صنعا را از سر می گیرد و عربستان سعودی نیز از این طرح استقبال کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه اردن روز جمعه اعلام کرد که پروازها میان اردن و یمن را ازسر می‌گیرد. این وزارتخانه ادعا کرد که این اقدام در پاسخ به نیازهای بشردوستانه مردم یمن و در راستای حمایت از تلاش‌های عربستان برای پیشبرد روند صلح در این کشور صورت می‌گیرد.

اردن اعلام کرد که پروازهای منظم میان امان و صنعا برقرار خواهد شد و اقدامات فنی و لجستیکی متعاقبا تکمیل می‌شود. وزارت خارجه عربستان نیز امروز از این طرح استقبال کرد.

این وزارت خانه بدون اشاره به تجاوزات علیه یمن و فرودگاه صنعا از نیروهای انصارالله خواست با این طرح همکاری داشته باشند.

لازم به ذکر است که عربستان سعودی در جریان فرود یک فروند هواپیمای ایرانی حامل هیئت یمنی، فرودگاه صنعا را بمباران کرد.

همچنین روز گذشته جنبش انصارالله یمن هشدار شدیداللحنی را علیه عربستان سعودی به دلیل محاصره فرودگاه صنعا مطرح کرد.