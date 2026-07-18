اعتراف آمریکا به زخمی شدن شماری از نظامیانش در حمله ایران به اردن

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u06cc \u0628\u06cc \u0627\u0633 \u0646\u06cc\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0646 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f.