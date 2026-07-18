اذعان مرشایمر: ایران فاتح نهایی نبرد با آمریکاست

جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، ضمن اشاره به ناکامی‌های آمریکا در برابر ایران، تأکید کرد که توانمندی‌های دفاعی ایران فراتر از تصورات بوده و تهران به وضوح پیروز این نبرد خواهد شد.

جوان آنلاین: جان مرشایمر، نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو، در تحلیل وقایع اخیر و تقابل نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، به قدرت‌نمایی تهران اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه عملکرد ایران در برابر ماشین جنگی آمریکا فراتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران و حتی محاسبات خودِ ایرانی‌ها بوده است، تصریح کرد: «فکر نمی‌کنم کسی به‌طور کامل درک کرده بود که ایران تا چه اندازه می‌تواند در برابر آمریکا عملکردی قاطع و موفق از خود نشان دهد.»

مرشایمر با تحلیل شرایط میدانی و توانمندی‌های دفاعی کشورمان، پیش‌بینی کرد که در این نبرد، جمهوری اسلامی ایران به وضوح پیروز خواهد شد.

این تحلیل‌گر برجسته، روند کنونی درگیری‌ها را نشان‌دهنده شکست سیاست‌های تهاجمی واشنگتن و تثبیت اقتدار ایران در برابر فشارهای استکبار می‌داند.