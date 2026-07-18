جوان آنلاین: سامانههای پاتریوت اردن در برابر موشکهای ایران شکست خوردند و انفجارهای جدیدی، پایگاههای اشغالگر آمریکا در کویت را به لرزه درآورد.
بنا بر گزارشهای رسمی پنتاگون، شمار نظامیان آمریکایی که در حملات اخیر زخمی شدهاند به ۱۳ نفر (۱۰ نیروی ارتش و ۳ ملوان) افزایش یافته است؛ آماری که «سیبیاس نیوز» نیز آن را ناشی از اصابت مستقیم موشکها به تاسیسات واشنگتن دانسته است.
رسانههای منطقهای تأکید کردند که موشکهای ایرانی با عبور موفقیتآمیز از سامانههای پدافندی اردن، پاتریوتهای آمریکایی را به چالش کشیده و به اهداف خود در پایگاه «موفق السلطی» رسیدند؛ شدتی از انفجار که در مناطق اشغالی نیز شنیده شد.
در همین حال، منابع خبری از تداوم عملیات ضد اشغالگری خبر میدهند؛ به طوری که انفجارهای متعددی بار دیگر پایگاههای نظامی آمریکا در کویت را لرزاند.
همچنین هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی آمریکا در عربستان با یک موشک بالستیک، نشان میدهد که ماشین جنگی متجاوزان در سراسر منطقه، در برابر پاسخهای قاطع و دقیق، عملاً زمینگیر شده و پدافندهای پرادعای آنها در برابر اقتدار دفاعی ایران، کاملاً ناکارآمد عمل کرده است.