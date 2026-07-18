وقوع انفجارهای شدید در اربیل

منابع عراقی از وقوع انفجارهای شدید و مکرر در مرکز اقلیم کردستان خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع عراقی اعلام کردند که بر اثر حملات پهپادی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، انفجارهای شدیدی به وقوع پیوسته است.

این منابع همچنین از فعال شدن سامانه پاتریوت مستقر در پایگاه آمریکا در اربیل خبر دادند.

گفتنی است که در حمله موشکی امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حزب تجزیه طلب موسوم «کومله» در سلیمانیه عراق ۸ نفر کشته و شماری زخمی شدند.

خبرنگار المیادین در سلیمانیه عراق هم گزارش داد که عملیات ایران برای هدف قرار دادن مواضع گروه‌های تجزیه‌طلب در اقلیم کردستان عراق، سه روز است که ادامه دارد.