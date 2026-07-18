ادامه عملیات بهسازی و ساماندهی آسفالت معابر سطح شهر کرج

مهدی سلمانی‌بنادکوکی با اشاره به استمرار عملیات بهسازی و ساماندهی آسفالت معابر سطح شهر با هدف ارتقای کیفی آسفالت معابر و روان‌سازی تردد وسایل نقلیه، اظهار کرد: اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت خط شمال به جنوب بلوار باغستان حدفاصل تقاطع موذن تا خیابان تختی با تناژ مصرفی حدود دو هزار و ۶۰۰ تن آسفالت، نوار حفاری جاده قزلحصار و ضلع جنوب به شمال جاده مذکور حدفاصل اداره پشتیبانی اداره دام استان البرز تا زیر پل پیام با تناژ تقریبی یک‌هزار و ۴۰۰ تن آسفالت توسط اکیپ مکانیزه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه شرایط جوی در نیمه اول سال مناسب است و چند اکیپ فعال اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج به صورت شبانه روزی در راستای بهسازی روکش آسفالت معابر اصلی و شریان‌های مهم ارتباطی شهر کرج مشغول فعالیت هستند، افزود: روکش مکانیزه لاین تندرو پروژه تعریض ادامه کنارگذر مهرشهر با صرف قریب به یک‌هزار و ۵۴۰ تن آسفالت عملیاتی شده است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرج در ادامه با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر کرج به عنوان یکی از معیارهای اثرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان و از مسائل دخیل بر رضایتمندی عمومی از عملکرد مدیریت شهری محسوب می‌شود، گفت: تراش و روکش مکانیزه کوچه ۱۲ متری اول واقع در خیابان امام خمینی در محله اخترآباد انجام شده و تراش و روکش آسفالت خیابان امام محمد تقی (ع) در محله شعبان آباد در محدوده منطقه ۴ شهرداری کرج در دستور کار سازمان قرار دارد.