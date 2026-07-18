جابر خوشگرد با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توسعه خدمات هوشمند، اظهار کرد: در راستای تحقق دولت الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات، تمامی درخواستهای مرتبط با تاییدیههای فنی سازمان از طریق سامانه "کرجمن" قابل ثبت و رسیدگی است.
وی افزود: تمامی متقاضیان از هر صنف و حوزه فعالیت، اعم از واحدهای تجاری، خدماتی، صنعتی، درمانی، آموزشی، اداری، مسکونی و سایر بخشها، میتوانند با مراجعه به سامانه "کرجمن" درخواستهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کرده و بدون نیاز به مراجعه حضوری، مراحل بررسی و پاسخگویی را به صورت برخط دنبال کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به امکان بررسی اولیه نقشهها پیش از اجرای پروژهها، بیان داشت: متقاضیان میتوانند با ثبت درخواست و بارگذاری مدارک و مستندات، نقشهها و پروندههای خود را بهمنظور صرفهجویی در زمان، کاهش هزینهها و تسریع در صدور تاییدیههای فنی، پیش از اجرا در اختیار کارشناسان سازمان قرار دهند تا ضمن بررسی تخصصی، ایرادات احتمالی پیش از آغاز عملیات اجرایی برطرف شود.
خوشگرد در پایان ضمن قدردانی از پیگیریها و اقدامات موثر در اجرای این طرح، گفت: راهاندازی این خدمت حاصل برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، هماهنگیهای مستمر و تلاش همکاران سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج است که زمینه ارائه خدمات غیرحضوری از طریق سامانه "کرجمن" را فراهم کرد.
وی اضافه کرد: بیتردید توسعه این زیرساخت، گامی موثر در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.