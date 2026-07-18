علیرضا رحیمی محمودآبادی ، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان فاطمی نژاد، اظهار داشت: شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان با تأسی از آموزههای ماه مبارک رمضان، در ضیافتالله به مقام قرب الهی نائل آمدند و امنیت و اقتدار امروز کشور ما، مرهون خون پاک این عزیزان و صبوری مثالزدنی خانوادههای آنان است.
وی افزود: خانوادههای معظم شهدا، پرچمداران واقعی فرهنگ ایثار و مقاومت هستند و استقامت آنان در برابر فقدان عزیزانشان، پشتوانه اصلی و مایه افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و وظیفه ما در مدیریت شهری، پیگیری آرمانهای شهدا و خدمت صادقانه به مردمی است که وارثان اصلی این خونهای پاک هستند.
رحیمی ضمن قدردانی و تجلیل از ایثار بینظیر بیت معظم والا مقام شهید محمد جواد فاطمی نژاد که با آگاهی از تقدیر الهی، مسیر انجام وظیفه اش را پیمود با اشاره به این ویژگی منحصربهفرد شهید بزرگوار بیان داشت: ما امروز در برابر اسطورهای از ایمان و تسلیم در برابر رضای الهی ایستادهایم؛ شهیدی که با شکوه و صلابت، ۸ ماه پیش از وقوع شهادت، خبر شهادت خود را به خانواده اعلام کرد این نشاندهنده آن است که او نه تنها در میدان نبرد، بلکه در میدانِ جهاد با نفس و تسلیم در برابر تقدیر الهی، به اوج رسیده بود.
در این دیدار صمیمانه، خانواده شهیدان سردار وحید و پاسدار محمد جواد فاطمی نژاد نیز با بیان خاطراتی از سیره اخلاقی و روحیات معنوی آن شهیدان عزیز، بر اهمیت حفظ یاد و نام شهدا و انتقال پیام ایثارگریها به نسل جوان جامعه تأکید کردند.