کودک مجروح شده در حمله بامدادی به بندرعباس

جوان آنلاین: در حمله بامداد جمعه ارتش تروریستی آمریکا به دکل مخابراتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واقع در محله تپه الله اکبر بندرعباس، یک زن بر اثر شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
به گزارش مهر، در این جنایت هولناک، فرزند یکساله این شهیده نیز به شدت مجروح شده است؛ به گونهای که بر اثر موج انفجار، یکی از دستان این کودک و همچنین قفسه سینه وی دچار آسیب جدی شده و هم اینک تحت مداوای تخصصی در یکی از مراکز درمانی استان قرار دارد.
همچنین در حملات جداگانه به پلهای شهرستان بندر خمیر، ۷ نفر از هموطنان به شهادت رسیدهاند که بر اساس گزارشهای اولیه، یکی از شهدا، کودک ۱۱ سالهای بوده که دارای معلولیت نیز بوده است.
وضعیت سایر مصدومان این حملات نیز تحت نظر تیمهای پزشکی بوده و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.