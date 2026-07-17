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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

خشم ترامپ از انتقاد نتانیاهو درباره فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه

خشم ترامپ از انتقاد نتانیاهو درباره فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه رسانه آمریکایی در گزارشی نوشت، انتقاد اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از قصد ایالات متحده برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه باعث خشم رئیس‌جمهور آمریکا شده است.

جوان آنلاین: رسانه آمریکایی از تشدید جدید تنش بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر سر موضوع فروش جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵به ترکیه و رد درخواست مکرر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای ملاقات با دونالد ترامپ نوشته است.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» به نقل از دو مقام ارشد کاخ سفید نوشت، دونالد ترامپ از انتقاد علنی بنیامین نتانیاهو از طرح فروش جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ به ترکیه، به شدت «خشمگین» شده است.

روابط میان کاخ سفید و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وارد فازی تازه از تنش شده است؛ تنشی که این بار نه بر سر جنگ و تجاوزگری در غرب آسیا، بلکه بر سر یک معامله تسلیحاتی جنجالی علنی شده است.

بر اساس این گزارش، جرقه این عصبانیت در جریان مصاحبه اخیر نتانیاهو با شبکه فاکس‌نیوز و درست پیش از عزیمت ترامپ به آنکارا برای شرکت در نشست سران ناتو زده شد. یکی از مقامات کاخ سفید در این باره تصریح کرد که رئیس‌جمهور آمریکا بر این باور است نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی «مطلقاً هیچ حقی» برای مداخله و کارشکنی در این تصمیم تسلیحاتی واشنگتن ندارد.

در همین حال، اصرار چند هفته‌ای نتانیاهو برای دیدار با ترامپ نیز با واکنش سرد کاخ سفید مواجه شده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیش‌تر مدعی شده بودند که نتانیاهو برای شرکت در مراسم خاکسپاری «لیندزی گراهام»، سناتور جنگ‌طلبی که اخیرا فوت کرد، راهی واشنگتن خواهد شد و در حاشیه آن، روز دوشنبه با ترامپ دیدار می‌کند. اما دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی پنجشنبه اعلام کرد که این سفر به دلیل تغییر زمان مراسم لغو شده است.

با این حال، مقامات کاخ سفید پرده از واقعیت دیگری برداشتند و اعلام کردند که اصولاً از ابتدا نیز هیچ ملاقاتی در تقویم رسمی رئیس‌جمهور آمریکا گنجانده نشده بود.

یک منبع آگاه در توصیف این رفتارِ نخست‌وزیر اسرائیل به آکسیوس گفت: «تصور ما این بود که بی بی [لقب نتانیاهو]در تلاش است تا وانمود کند که این ملاقات از پیش قطعی شده است.» این اظهارات نشان‌دهنده شکاف عمیق در کانال‌های ارتباطی میان دو طرف است.

این اصطکاک سیاسی در حالی علنی می‌شود که اختلاف‌نظر‌ها بر سر جنگ متجاوزانه علیه ایران به بالاترین حد خود رسیده است. تنش‌ها زمانی برجسته‌تر شد که «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه به صراحت برخی از اعضای کابینه نتانیاهو را به تلاش برای تخریب مسیر دیپلماسی واشنگتن با تهران متهم کرد. ونس هشدار داد که به نظر می‌رسد عناصری در تل‌آویو عامدانه به دنبال تضعیف مذاکرات هستند تا بهانه لازم برای تداوم حملات نظامی علیه ایران فراهم شود.

از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، نتانیاهو شش بار به دفتر بیضی شکل کاخ سفید سفر کرده، اما به نظر می‌رسد حالا در‌های این دفتر به روی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حداقل در کوتاه‌مدت، بسته شده است.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو ، جنگنده اف 35 ، ترکیه
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