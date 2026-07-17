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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

پس‌لرزه‌های تنش در تنگه هرمز؛ بنزین در آمریکا گران شد

پس‌لرزه‌های تنش در تنگه هرمز؛ بنزین در آمریکا گران شد با تداوم تجاوزات واشنگتن علیه ایران و تنش در تنگه هرمز قیمت بنزین در آمریکا همچنان در حال افزایش است.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، انجمن خودرو آمریکا اعلام کرد که قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است و قیمت هر گالن آن نزدیک به چهار دلار شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، افزایش قابل توجه و مجدد قیمت بنزین در آمریکا به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و اختلال در حرکت کشتی‌ها در پی تجاوزات آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.

همچنین گزارش شده که قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام آمریکا با افزایش بیش از سه درصد به بالای ۸۱ دلار در هر بشکه رسید که بیشترین میزان از نیمه ژوئن به شمار می‌رود.

وزیر خارجه روسیه نیز امروز هشدار داده بود که تداوم بحران در تنگه هرمز بر اقتصاد جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

برچسب ها: تنگه هرمز ، بنزین ، آمریکا
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