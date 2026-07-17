جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، انجمن خودرو آمریکا اعلام کرد که قیمت بنزین همچنان در حال افزایش است و قیمت هر گالن آن نزدیک به چهار دلار شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، افزایش قابل توجه و مجدد قیمت بنزین در آمریکا به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و اختلال در حرکت کشتی‌ها در پی تجاوزات آمریکا علیه ایران صورت گرفته است.

همچنین گزارش شده که قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام آمریکا با افزایش بیش از سه درصد به بالای ۸۱ دلار در هر بشکه رسید که بیشترین میزان از نیمه ژوئن به شمار می‌رود.

وزیر خارجه روسیه نیز امروز هشدار داده بود که تداوم بحران در تنگه هرمز بر اقتصاد جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت.