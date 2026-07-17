اتاق‌های بازرگانی و صنایع اراک و کراچی در راستای توسعه مراودات استانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به ویژه گشایش فرصت‌های جدید همکاری در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تجارب کارآفرینان ۲ کشور یادداشت تفاهمنامه امضا کردند.

جوان آنلاین: یک هیات تجاری از استان مرکزی به سرپرستی ناصر بیگی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع اراک به شهر بندری کراچی قطب اقتصادی پاکستان سفر و با ریحان حنیف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کراچی دیدار کرد.

به گزارش ایرنا، در این نشست اعضای ارشد ۲ اتاق بازرگانی، برخی شرکت‌های برجسته کارآفرین و همچنین مراد نعمتی رایزن بازرگانی ایران در پاکستان حضور یافتند.

در این جلسه اعضای اتاق‌های تجاری ۲ کشور خواستار آغاز دوره جدیدی از همکاری اقتصادی شده و تعهد خود را برای گسترش تجارت دوجانبه اعلام کردند.

ناصر بیگی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تاکید کرد که حجم کنونی تجارت دوجانبه بین بسیار کمتر از پتانسیل عظیم آن است و از بخش‌های خصوصی هر ۲ کشور خواست تا مشارکت‌های صنعتی قوی‌تری ایجاد کنند، سرمایه‌گذاری‌های مشترک را ترویج دهند و اقدامات عملی برای غلبه بر موانع تجاری اتخاذ کنند تا فرصت‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای را آزاد کنند.

وی اظهار داشت که پاکستان و ایران به عنوان ۲ کشور مسلمان همسایه که با پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و مذهبی به هم پیوسته‌اند، دارای نقاط قوت اقتصادی مکملی هستند که می‌توانند به طور قابل توجهی به رونق منطقه‌ای کمک کنند.

بیگی تاکید کرد که گسترش همکاری بین جامعه تجاری به جای تکیه صرف بر تجارت متعارف، راه را برای همکاری‌های صنعتی بلندمدت، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی پایدار هموار می‌کند.

وی با برجسته کردن قابلیت‌های صنعتی استان مرکزی، به شرکت‌کنندگان اطلاع داد که استان مرکزی ایران از پایگاه تولیدی قوی در کشاورزی، دامداری، فرآوری مواد غذایی، پتروشیمی، معدن، مهندسی، قطعات خودرو، لوازم خانگی، پلاستیک، آلومینیوم، تجهیزات راه‌آهن، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع سنگین مختلف برخوردار است.

بیگی از کارآفرینان پاکستانی دعوت کرد تا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و متقابل، این بخش‌ها را بررسی کنند و در عین حال از اتاق بازرگانی و صنایع کراچی نیز دعوت کرد تا در راس یک هیات تجاری به استان مرکزی سفر کند تا از نزدیک با توانمندی‌های صنعتی و تولیدی آن آشنا شود.

در این مراسم محمد رضا معاون ارشد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کراچی بر تعهد تزلزل‌ناپذیر این نهاد به تقویت روابط اقتصادی با ایران تأکید کرد و اظهار داشت که اتاق کراچی هرگونه تسهیلات ممکن را برای بازرگانان ایرانی که به دنبال ایجاد مشارکت تجاری با همتایان پاکستانی خود هستند، فراهم خواهد کرد.

وی اظهار داشت که دوستی دیرینه بین ۲ کشور، پایه و اساس محکمی برای تبدیل حسن نیت سیاسی به همکاری اقتصادی معنادار فراهم می‌کند.

رضا خاطرنشان کرد که علیرغم چالش‌های منطقه‌ای موجود، شرایط کنونی فرصت‌های قابل توجهی را برای افزایش تجارت دوجانبه فراهم می‌کند.

وی از تاب آوری ملت ایران در جریان تحولات اخیر منطقه‌ای تمجید و ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات به زودی در سراسر منطقه حاکم شود و محیطی مساعدتر برای تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

این جلسه با امضای یادداشت تفاهم توسط ریحان حنیف رئیس اتاق بازرگانی کراچی و ناصر بیگی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک به پایان رسید که نقطه عطف دیگری در روابط تجاری ۲ کشور محسوب می‌شود.

هدف از این یادداشت تفاهم، نهادینه کردن همکاری بین ۲ اتاق از طریق تسهیل تبادل هیئت‌های تجاری، سازماندهی جلسات بازرگانی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات تجاری، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مشارکت‌های سرمایه‌گذاری و ترویج مشترک فرصت‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری برای آزادسازی پتانسیل اقتصادی بکر بین دو کشور همسایه است.

اعضای هیات اتاق بازرگانی و صنایع اراک همچنین با مسوولان سازمان توسعه تجارت پاکستان و فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان در شهر کراچی دیدار کردند.