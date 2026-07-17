در پایان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، داوود علیپوریان و مهدی بابادی در جمع برترین بازیکنان شرکت کننده در این رقابت‌‎ها قرار گرفتند.

جوان آنلاین: امروز (جمعه ۲۶ تیر) و در پایان رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو، برترین‌های شرکت کننده در این دوره در هر دو بخش مردان و زنان معرفی شدند.

به گزارش مهر، بر این اساس در بخش مردان داوود علیپوریان به عنوان بهترین پاسور و مهدی بابادی به عنوان بهترین دریافت کننده انتخاب شدند.

در پایان چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، تیم ملی مردان با صعود به فینال صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ شد و در ادامه هم با غلبه بر بوسنی در دیدار نهایی، از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و برای نهمین بار صاحب طلای جهانی شد. در بخش زنان هم تیم ملی ایران با دو پله ارتقا نسبت به دوره قبل، در رده هفتم ایستاد.