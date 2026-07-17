هشدار لاوروف درمورد تداوم تجاوز آمریکا به ایران/وضعیت کنونی تهدیدی برای اقتصاد جهان است

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در مسکو افزود: در تماسهای ما با همه طرفهای درگیر، خواستار آتشبس فوری و بازگشت به وضعیت قبلی (پیش از تجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران) اساساً به نقطهای هستیم که تنگه هرمز کاملاً آزاد بود و کشتیرانی بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ گونه ابهامی جریان داشت.
وی در ادامه نسبت به پیامدهای تداوم تجاوز آمریکا به ایران هشدار داد و گفت: وضعیت کنونی خطراتی را متوجه اقتصاد جهان میکند، زیرا تنگه هرمز یک شریان کلیدی است.
وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به مواضع جنبش انصارالله یمن نیز گفت: آنها اعلام کردهاند که اگر اقدام نظامی علیه ایران ادامه یابد، میتوانند تنگه باب المندب را که در ساحل غربی با شبه جزیره عربستان هممرز است، مسدود کنند.
وی افزود: در این صورت، احتمالاً پیامدهای بسیار بدی متوجه تجارت جهانی و در وهله اول برای ترانزیت نفت خواهد بود و البته این پیامدها تنها به بازار نفت محدود نخواهد شد.
چشمانداز حل مناقشه اوکراین
لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: در مورد تأثیر تجاوز نظامی به ایران بر بحران اوکراین، حکومت کییف نگران است که این وضعیت، توجه را از حمایتی که اوکراین به طور فزایندهای از غرب میخواهد دریافت کند، منحرف سازد؛ این وضعیت همچنین ایالات متحده را از درخواستهای اروپا برای حمایت تمام عیار از کییف دور میکند.
وی خاطرنشان کرد: ما پیشنهادهای دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای حل و فصل دیپلماتیک مناقشه اوکراین در نشست با پوتین در آلاسکا را پذیرفتهایم، اما متحدان اروپایی او و البته خود آقای زلنسکی (رئیس جمهور اوکراین) در تلاش هستند تا ترامپ را از این پیشنهادها دور کنند.
وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: بگذارید مذاکرهکنندگان آمریکایی (استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر داماد ترامپ) وظایفی را که رئیس جمهور این کشور برای آنها تعیین میکند، انجام دهند؛ ما مسائل خودمان را (در قبال مناقشه اوکراین) حل میکنیم.
به گفته وی، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه پیشتر به وضوح اعلام کرده است که دستیابی به اهداف نهایی مسکو پس از شکست همه تلاشها برای حل مسالمتآمیز مناقشه، تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به خلف وعده غرب در توافقات غربی با روسیه از جمله در پیمان مینسک یادآور شد: همه امضاکنندگان اسناد قبلی دروغ گفتند و بعداً اعتراف کردند که نمیخواستند توافقی را اجرا کنند.
تلاش غرب برای استفاده از قفقاز در تقابل ژئوپلیتیکی
لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با همتای آذربایجانی خود درباره مسائل منطقه قفقاز نیز گفتوگو کرده است، گفت: موضوع تلاش کشورهای «غرب جمعی» برای استفاده از قفقاز جنوبی به عنوان عرصه تقابل ژئوپلیتیکی را بررسی کردیم.
وی افزود: در این زمینه پتانسیل قابل توجهی برای همکاری منطقهای در چارچوب «۳+۳» که سه کشور قفقاز جنوبی شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و همسایگان آنها روسیه، ایران و ترکیه را متحد میکند، میبینیم.
لاوروف خاطرنشان کرد که این سازوکار همکاری برای کمک به حل هر گونه چالش منطقهای توسط خود کشورهای منطقه و همسایگان آنها بدون دخالت مخرب خارجی طراحی شده است.
توافق با باکو در مورد مسائل مربوط به سقوط هواپیمای جمهوری آذربایجان
وزیر امور خارجه روسیه در جریان مذاکرات با همتای خود از جمهوری آذربایجان نیز گفت که مسکو و باکو امسال، به لطف توافقات حاصل شده در بالاترین سطح و کار دولتها و وزارتخانههایمان، تمام مسائل مربوط به پیامدهای سقوط هواپیمای مسافربری آزال در روز پنجم دی ۱۴۰۳ را حل کردهایم.
وزارت امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که مسکو و باکو به توافق از جمله پرداخت غرامت برای سقوط هواپیمای جمهوری آذربایجان پس از حمله غیرعمدی پدافند هوایی در حریم هوایی روسیه دست یافتهاند.
این هواپیما از باکو به سمت گروزنی مرکز چچن روسیه در حرکت بود که در نزدیکی شهر آکتائو قزاقستان سقوط کرد. از ۶۷ مسافر این هواپیما، ۳۸ نفر جان باختند.
روسیه و باکو در مسیر تحقق اعلامیه تعامل متفقین
لاوروف همچنین گفت: روسیه و جمهوری آذربایجان به لطف تماسهای منظم مداوم در سطوح مختلف، از جمله بین سران کشورها، به سمت تحقق کامل پتانسیل اعلامیه تعامل متفقین بین کشورهایشان حرکت میکنند ...
وزیر امور خارجه روسیه گفت: با وجود مشکلاتی که هر از گاهی رخ میدهد و آنها در زندگی اجتنابناپذیر هستند، ما به سمت تحقق کامل ظرفیت اعلامیه مسکو در مورد تعامل متفقین حرکت میکنیم؛ «به هر حال، عدد ۲۲، ۲، ۲۲ است.»
بزودی شاهد پیشرفتهایی در کریدور بینالمللی شمال - جنوب خواهیم بود
لاوروف در پاسخ به پرسش دیگری نیز ابراز اطمینان کرد که به زودی پیشرفتهایی در اجرای پروژه کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال - جنوب حاصل خواهد شد.
وی ادامه داد: وضعیت امور در پروژه سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در این راهگذر بینالمللی دلگرمکننده است، زیرا همکاران ایرانی ما اخیراً به ما اطلاع دادهاند که تخصیص زمین برای ساخت خط راهآهن رشت - آستارا را تکمیل کردهاند.
وزیر امور خارجه روسیه یادآور شد: روسای سه شرکت راه آهن - جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان - نیز اخیراً در مسکو با یکدیگر ملاقات و در مورد مسائل عملی، مانند نحوه شروع کار پس از تکمیل تخصیص زمین، بحث کردند؛ بنابراین، من فکر میکنم شاهد پیشرفت در این پروژه خواهیم بود.
لاوروف خاطرنشان کرد: هر سه کشور (ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان) به اجرای این پروژه علاقهمند هستند.
بنا بر این گزارش، توافقنامه ایجاد کریدور حمل و نقل بینالمللی شمال - جنوب در سال ۲۰۰۰ میلادی به امضای ایران، روسیه و هند رسید. تعداد مشارکتکنندگان در این راهگذر بینالمللی بعداً به ۱۴ کشور افزایش یافت.
خبرگزاری تاس نوشت: هدف این پروژه تسهیل جریان حملونقل بار از هند، ایران و کشورهای خلیج فارس به اروپا از طریق روسیه است.
مسافت مورد نیاز برای حمل کالا در این مسیر در مقایسه با مسیر دریایی از طریق کانال سوئز، بیش از نصف کاهش مییابد و زمان و هزینههای حملونقل را کاهش میدهد.
این راهگذر بینالمللی دربرگیرنده مسیرهای غربی (روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران)، میانی (ترکیبی از حملونقل زمینی و دریایی بین روسیه، دریای خزر و ایران) و شرقی (روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران) است.
الهام علیاف و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری جمهوری آذربایجان و روسیه سوم اسفند ۱۴۰۰ (برابر با ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ میلادی) در پایان دیدار و گفت وگوی دوجانبه، بیانیهای با عنوان «تعامل متفقین» را در مسکو امضا کردند.
این بیانیه در ۴۳ بند شامل همکاری و تعاملات دو کشور در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
برابر مفاد این سند امضا شده توسط علیاف و پوتین، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان روابط خود را مبتنی بر تعامل، احترام متقابل به استقلال، حاکمیت کشوری، تمامیت ارضی و مصونیت ناپذیری مرزهای دولتی دو کشور و همچنین عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، منفعت متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و عدم توسل به زور، پیش خواهند برد.
بر اساس این بیانیه، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان قاطعانه از فعالیتهای سازمانها و افراد در سرزمینهای خود علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی طرف مقابل جلوگیری میکنند.
طرفین از هرگونه اقدام علیه یکدیگر، از جمله اقداماتی که از طریق کشورهای ثالث انجام میشود، خودداری خواهند کرد.