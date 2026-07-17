هشدار آلودگی هوا در آستانه فینال جام جهانی

جوان آنلاین: به نقل از بیبیسی، در آستانه برگزاری فینال جام جهانی ۲۰۲۶، دود ناشی از آتشسوزیهای جنگلی کانادا آسمان نیویورک و مناطق اطراف آن را فرا گرفته و مقامهای ایالتهای نیویورک و نیوجرسی با صدور هشدار آلودگی هوا، از مردم خواستهاند فعالیتهای بدنی در فضای باز را کاهش داده و در صورت امکان در محیطهای سرپوشیده بمانند.
به گزارش ایسنا، قرار است دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین، روز یکشنبه (۱۹ جولای، ۲۸ تیر) در ورزشگاه نیویورک-نیوجرسی واقع در ایست رادرفورد برگزار شود.
شرایط جوی درست ساعاتی پیش از ورود کاروان تیم ملی اسپانیا به نیوجرسی، پس از پیروزی این تیم مقابل فرانسه در مرحله نیمهنهایی، رو به وخامت گذاشت. با این حال، شاگردان لوییس دلافوئنته روز پنجشنبه بدون تغییر در برنامه، تمرینات خود را در فضای باز برگزار کردند و تاکنون نیز واکنشی نسبت به وضعیت آلودگی هوا نشان ندادهاند.
در سوی دیگر، تیم ملی آرژانتین پس از شکست دادن انگلیس در مرحله نیمهنهایی، همچنان در ایالت جورجیا باقی ماند و قرار است از عصر جمعه تمرینات خود را در نیوجرسی آغاز کند.
ورزشگاه محل برگزاری فینال روباز است، اما در حال حاضر هیچ نشانهای مبنی بر تعویق مسابقه وجود ندارد و پیش بینی میشود این دیدار با حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر و اجرای ویژه بین دو نیمه طبق برنامه برگزار شود.
پیشبینیهای هواشناسی نیز امیدوارکننده است؛ انتظار میرود کیفیت هوا از اواخر روز جمعه بهبود یابد و بارش باران در روز شنبه بخش زیادی از دود معلق در آسمان نیویورک و نیوجرسی را پراکنده کند.