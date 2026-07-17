جوان آنلاین: «مارک روته»، دبیرکل ائتلاف پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در پاسخ به نگرانیها درباره برنامه آلمان برای خرید موشکهای تاماهاوک، ادعا کرد که این ائتلاف یک پیمان دفاعی است و هیچ برنامهای برای حمله به هیچکس ندارد.
به گزارش ایسنا، روته در گفتوگو با خبرگزاری آلمان (د. پ. آ) در حالی که ائتلاف تحت امرش سابقه مداخلهجوییهای متعدد در گذشته از جمله حمله به لیبی و یوگسلاوی را در کارنامه دارد، ادعا کرد: «ما یک ائتلاف دفاعی هستیم و این بدان معناست که هرگز به هیچکس حمله نخواهیم کرد.»
وی که درباره برنامه برلین برای خرید موشکهای کروز تاماهاوک از آمریکا اظهار نظر میکرد، استقرار این تسلیحات در آلمان را بخشی از «تلاشهای مشترک بازدارندگی» خواند و آن را اقدامی در راستای تقویت توان دفاعی ناتو ارزیابی کرد.
روته در حالی که ناتو با در پیش گرفتن سیاست توسعهطلبانه تحریکآمیز، منافع امنیتی روسیه را نادیده گرفته، با رد احتمال افزایش تنش با روسیه بر سر این معامله تسلیحاتی، این اقدام را «خبری عالی» توصیف کرد و گفت که این خرید، لایهای مضاعف از اطمینان را به بازدارندگی و دفاع جمعی ناتو تزریق میکند.
پیش تر، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در نشست پارلمان این کشور اعلام کرده بود که برلین با واشنگتن برای خرید موشکهای تاماهاوک به توافق رسیده است. به نوشته خبرگزاری تاس، انتظار میرود دولت آمریکا مجوز رسمی صادرات این موشکها و سامانههای پرتاب زمینی تایفون را در ماه اوت صادر کند.
بر اساس اعلام ارتش آلمان، سامانه تایفون قادر است موشکهای تاماهاوک را تا برد تقریبی ۲۵۰۰ کیلومتر شلیک کند که فراتر از برد هر سامانه مشابهی است که هماکنون در اروپا در دسترس است. این در حالی است که نیروهای مسلح آلمان در حال حاضر تنها به موشک کروز تاروس با بردی در حدود ۵۰۰ کیلومتر متکی هستند.