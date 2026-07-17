جوان آنلاین: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان روز جمعه تایید کرد که برلین در رزمایشهای بازدارندگی هستهای که توسط فرانسه سازماندهی میشود، شرکت خواهد کرد.
به گزارش مهر، به نوشته خبرگزاری ریانووستی، مرتس در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «ما اواخر سال جاری در یک رزمایش هستهای نیروهای مسلح فرانسه شرکت خواهیم کرد.»
صدراعظم آلمان افزود که برلین و پاریس با تعمیق همکاریهای دفاعی خود، «بازدارندگی اروپا را تقویت میکنند.»
در همین راستا، نشریه پالتیکو روز پنجشنبه به نقل از یک سخنگوی دولت آلمان گزارش داد که آلمان برای اولین بار در پاییز سال میلادی جاری در رزمایشهای بازدارندگی هستهای که توسط فرانسه ترتیب داده میشود، شرکت خواهد کرد.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، گفته است که این کشور وارد دورهای از «بازدارندگی هستهای پیشرفته» میشود. او افزود که در چارچوب این رویکرد جدید، پاریس تعداد کلاهکهای هستهای در زرادخانههای خود را افزایش خواهد داد و کشورهای اروپایی میتوانند در رزمایشهای بازدارندگی مشترک به میزبانی فرانسه مشارکت کنند.
ماکرون گفت که ۸ کشور اروپایی از جمله بریتانیا، آلمان، لهستان، هلند، بلژیک، یونان، سوئد و دانمارک به دکترین جدید فرانسه خواهند پیوست.
در همین حال، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در میانه تنشهای ناتو و روسیه گفته است که وضعیت بینالمللی کنونی خطر رویارویی مستقیم میان ناتو و روسیه را به همراه دارد که ممکن است بهسرعت به تبادل حملات هستهای منجر شود.