خاکستر شدن ۳ منزل مسکونی در حریق آستانه اشرفیه؛ دو نفر مصدوم شدند

جوان آنلاین: علی کیا در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۰ امروز وقوع حریق در سه واحد مسکونی واقع در خیابان فلسطین آستانهاشرفیه به مرکز کنترل ۱۲۵ آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر اطلاع داده شد.
به گزارش مهر، شهردار آستانه اشرفیه با اشاره به حساسیت موضوع و حجم بسیار بالای آتش، اظهار کرد: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر حجم بسیار زیاد آتش و سرایت آن به سایر منازل مسکونی و آپارتمانهای مجاور، بلافاصله ۳۶ مامور این سازمان همراه با ۶ دستگاه خودروی آتشنشانی و یکدستگاه بالابر از ایستگاههای شماره یک و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.