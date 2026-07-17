خاکستر شدن ۳ منزل مسکونی در حریق آستانه اشرفیه؛ دو نفر مصدوم شدند

شهردار آستانه اشرفیه گفت: حریق امروز در خیابان فلسطین آستانه اشرفیه ضمن نابودی کامل ۳ باب منزل مسکونی، به یک آموزشگاه فنی و حرفه‌ای، یک مغازه، ۲ دستگاه خودرو خسارت وارد کرد.

جوان آنلاین: علی کیا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۰ امروز وقوع حریق در سه واحد مسکونی واقع در خیابان فلسطین آستانه‌اشرفیه به مرکز کنترل ۱۲۵ آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری این شهر اطلاع داده شد.

به گزارش مهر، شهردار آستانه اشرفیه با اشاره به حساسیت موضوع و حجم بسیار بالای آتش، اظهار کرد: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر حجم بسیار زیاد آتش و سرایت آن به سایر منازل مسکونی و آپارتمان‌های مجاور، بلافاصله ۳۶ مامور این سازمان همراه با ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و یکدستگاه بالابر از ایستگاه‌های شماره یک و ۲ به محل حادثه اعزام شدند.