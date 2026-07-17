کد خبر: 1369168
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تاریخ انتشار: ۲۶ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تجاوزگری آمریکا و اسرائیل به ایران مصداق بارز نقض اصول بین المللی است

تجاوزگری آمریکا و اسرائیل به ایران مصداق بارز نقض اصول بین المللی است مدیر اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای ضمن ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای تاکید کرد که تجاوزگری آمریکا و اسرائیل به ایران مصداق بارز نقض اصول بین المللی است.

جوان آنلاین: از محل برگزاری دوازدهمین نشست فرماندهان مرزبانی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر اسلام‌آباد، ژنرال اولاربک شارشیف روز جمعه با ارائه گزارشی از جایگاه مجمع منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان شانگهای اظهار داشت که در کنار تهدیدات تروریسم، تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی نیز به چالش‌های پیش رو افزوده است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: ما در اینجا با جمهوری اسلامی ایران درپی شهادت رهبر فقید آن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و همراهان ایشان ابراز همبستگی می‌کنیم و از اینکه شمار زیادی از غیرنظامیان ایرانی در حملات آمریکا و اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند، تسلیت می‌گوییم.

مدیر اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد: حملات آمریکا و اسرائیل یک وضعیت جدی را در منطقه به وجود آورد که شامل نقض همه هنجار‌ها و اصول بین المللی می‌باشد.

وی ادامه داد: ما از تلاش‌های پاکستان برای تسهیل گفت‌و‌گو میان ایران و آمریکا استقبال می‌کنیم.

مدیر اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریسم سازمان شانگهای با ابراز نگرانی از تحرکات عناصر تروریستی در قلمروی افغانستان اظهار داشت که گروه‌های تروریستی نظیر القاعده، داعش خراسان و تحریک طالبان عمده‌ترین چالش برای امنیت و ثبات منطقه محسوب می‌شوند.

به گزارش ایرنا، نشست افتتاحیه فرماندهان مرزبانی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای صبح جمعه به ریاست ژنرال سید عامر رضا رئیس ستاد عمومی ارتش پاکستان گشایش یافت.

سردار علی اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ریاست هیات کشورمان را در این رویداد منطقه‌ای برعهده دارد.

برچسب ها: آمریکا ، اسرائیل ، ایران
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