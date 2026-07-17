جوان آنلاین: روزنامه عبری هاآرتس امروز جمعه نوشت: ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به قتل کودکان غزه به عنوان یک امر عادی ادامه میدهد و از زمان آتش بس در ۱۰ اکتبر تاکنون ۲۷۴ کودک در غزه به شهادت رسیدهاند. این آمار نشان میدهد که روزانه یک کودک در غزه کشته شده است. از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۲۱ هزار کودک در غزه به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت: اکثر کودکان در حملات هوایی به شهادت رسیدهاند و برخی نیز به ضرب گلوله تک تیراندازها یا فروریختن ساختمانها یا ترکش موشکها کشته شدهاند. برخی از این کودکان به دلیل اینکه سیستم درمان غزه توانایی معالجه آنها را نداشته جان خود را از دست دادهاند.
این روزنامه افزود: برخی نیز از گرسنگی و بیماری جان خود را از دست دادهاند که نام برخی از آنها در آمار کشته شدگان نیامده است. آخرین کودکی که به شهادت رسید معتز ابو شعر ۱۰ ساله بود که روز دوشنبه در چادری در منطقه المواصی در خان یونس به شهادت رسید. ۶ ماه پیش پدر و برادرش نیز به شهادت رسیده بودند.
این روزنامه به وضعیت انسانی بحرانی در نوار غزه پرداخت و نوشت: منازل همچنان ویران هستند و ۱.۷ میلیون نفر در چادرها زندگی میکنند. نه آب آشامیدنی سالم وجود دارد نه برق. موشها و پشهها همه جا هستند. بیماریهای واگیردار گسترش یافتهاند و دهها هزار نفر با پوستی زخمی در زیر آفتاب در حال تردد هستند.