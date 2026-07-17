طوفان در فرانسه؛ تایید ۲ کشته و قطع برق هزاران خانوار

در پی وقوع طوفان‌های شدید که شب گذشته (پنجشنبه) چندین منطقه از فرانسه را درنوردید، دو نفر جان باختند و برق حدود ۵۳ هزار خانوار قطع شد.

جوان آنلاین: تاکنون مرگ دو نفر در حوادث مرتبط با وقوع طوفان‌های شدید تایید شده است.

به گزارش ایسنا، همچنین طوفان شدید برق حدود ۵۳ هزار خانوار را در مناطق مختلف قطع کرده است.

این طوفان منجر به بارش تگرگ، وزش باد‌های شدید و وقوع رعد و برق شده است.

حرکت قطار‌های بین شهری نیز تا صبح امروز (جمعه) مختل بوده است.

سازمان هواشناسی فرانسه امروز و پس از عبور طوفان‌ها، تمامی هشدار‌های باقی‌مانده با سطح نارنجی را لغو کرد.

به گزارش آناتولی، فرانسه در هفته‌های اخیر شاهد دوره‌های مکرر گرمای شدید بوده است؛ شرایط آب‌وهوایی خشک به وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده دامن زده و در عین حال، وقوع پیاپی طوفان‌های شدید موجب اختلالات گسترده در شبکه‌های برق و حمل‌ونقل شده است.