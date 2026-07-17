علم الهدی: قاتل اصلی رهبر شهید نظام سلطه آمریکایی است

امام جمعه مشهد گفت: قاتل اصلی رهبر شهید ما نظام سلطه آمریکایی هست؛ تا نظام سلطه آمریکایی هست، دشمنی آمریکا با ما ادامه دارد.

جوان آنلاین: آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: جنگ آمریکا بار دیگر یک شیب تندی پیدا کرده و تهدیدات و عملیات آن شدت و عمق بیشتری گرفته است؛ علت واقعی آن را در هفته گذشته عرض کردم که چرا یک‌مرتبه از تفاهم برگشتند و جنگ را دوباره از سر گرفتند.

به گزارش مهر، امام جمعه مشهد عامل اصلی شروع مجدد جنگ توسط آمریکا را تشییع پیکر رهبر شهید در ایران و عمدتاً در عراق دانست و افزود: این تشییع پیکر رهبری شهید را که در نجف و کربلا، ملت انقلابی عراق انجام دادند، حقیقتی را ثابت کرد که ایشان رهبر جهان اسلام بوده و آمریکا رهبر جهان اسلام و نه ایران را به‌تنهایی به شهادت رسانده است؛ بنابراین طبیعی است که تمام مسلمانان جهان برای انتقام قیام کنند و این مربوط به تمام امت اسلام است.

وی ادامه داد: در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نجف و کربلا مردم پرچم قرمز به دست گرفته بودند و شعار خونخواهی سر دادند. این حرکت عامل عصبانیت دشمن شد و فکر کرد با سرکوب بیشتر مردم را از یکدیگر جدا کند، لذا جنگ را آغاز کرد درحالی‌که شهادت مقام معظم رهبری باعث اتحاد جهانی اسلام شد.

ایشان عنوان کرد: طبیعی است که در این شرایط جنایت بیشتر دشمن، مردم مسلمان جهان را بیشتر به هم پیوند بزند و این باعث می‌شود که دیگر آمریکا نتواند با چند مزدور در کشور‌های عربی و منطقه قدرت خود را در تثبیت کند.

دشمن، دشمن دین ماست

علم‌الهدی با بیان اینکه آنچه مسلم است دشمن، دشمن دین ماست، گفت: هر نوع حرکتی درباره دین در شکل انقلابی صورت بگیرد، بر دشمنی دشمن افزوده می‌شود، این کلام قرآن است که می‌فرماید «این‌ها مرتب با شما می‌جنگند تا شما را بتوانند از دین برگردانند»؛ اما این حرکت‌ها ارتباط مردم را با دین بیشتر می‌کند و نمی‌شود از طریق جنگ و زور مردم را از دین جدا کرد.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: بعضی‌ها که پالس‌هایی منفی می‌دهند که اگر دو نفت‌کشی که در حال عبور غیرقانونی از مسیر دیگری در آب‌های خلیج‌فارس بودند را ایران نمی‌زد، جنگ شروع نمی‌شد، درحالی‌که تعداد زیادی از نفت‌کش‌ها از جاده آمریکا رفتند و این نقض تفاهم بود؛ زیرا یک ماده تفاهم این بود که مدیریت تنگه هرمز بر عهده ایران باشد که آمریکا نیز آن را امضا کرده بود.

وی بیان کرد: با وجود امضای این تفاهم‌نامه آمریکا یک جاده دیگر در کنار تنگه هرمز ایجاد کرده و در مدیریت آن دخالت کرده است؛ با وجود این نقض آشکار چگونه باید با آنها برخورد کرد؛ تنها برخورد بسیار خشن می‌تواند در مقابل نقض تفاهم صورت بگیرد.

علم الهدی تأکید کرد: این آمریکا بود که از روز اول به هیچ‌یک از مواد تفاهم‌نامه پایبند نبود؛ دو بند اصلی این تفاهم‌نامه یعنی پایان جنگ در جنوب لبنان و مدیریت تنگه هرمز را او نقض کرد، نمی‌شود در مقابل این بدعهدی سکوت کرد.

امام جمعه مشهد ادامه داد: عده دیگری می‌گویند، چون مردم پرچم قرمز را بلند و شعار خونخواهی را مطرح کردند، درواقع این حرکت یک اعلام جنگ بیشتر با آمریکا بود و او دوباره به کشور ما حمله کرد؛ درحالی‌که خونخواهی نه‌تنها عامل تشدید جنگ نیست بلکه این حرکت مسیر دیگری را به دشمن نشان داد. مقام معظم رهبری فرمودند «چه بنده باشم، چه نباشم، آزادی‌خواهان جهان به قصد خونخواهی رهبر شهید قیام خواهند کرد»؛ لذا این خواسته مسیر دیگری غیر از جنگ بوده است. این علت نیز درست نیست.

قصاص قاتل رهبر شهید باید مقابل چشم مردم صورت بگیرد

وی ابراز کرد: خونخواهی ما سه مرحله دارد که باید پای آنها بایستیم؛ نخست خونخواهی از قاتلین است که باید به جزای عمل خود برسند؛ هرچند خداوند انتقام قطعی را در دنیا از آها می‌گیرد، اما باید این خونخواهی نصب‌العین مردم باشد؛ یعنی خونخواهی در مقابل چشم مردم صورت بگیرد. نباید بگذاریم این خونخواهی به سرنوشت حکم امام خمینی (ره) درباره سلمان رشدی مبدل شود لذا دستگاه امنیتی و نظامی باید مکانیسمی برای آن در نظر بگیرند که قاتل رهبر شهید به جزای عمل خود در مقابل چشم مردم برسد و مردم شاهد آن باشند.

علم الهدی گفت: اگر یک روزی این کار صورت گرفت، به معنای این نیست که دیگر ما انتقام گرفتیم؛ نه به این چیز‌ها نیست، صدتا مثل این سگ آمریکایی با رذالت و نجاستش کشته هم بشوند، به قیمت یک تار موی رهبری شهید ما نیست، تازه مرحله دوم انتقام پیش می‌آید؛ آنچه قاتل اصلی رهبر شهید ما بوده است، نظام سلطه آمریکایی بوده که باید در مقابل آن بایستیم و بجنگیم تا روزی که سرنوشت ایالات‌متحده آمریکا به سرنوشت ایالات‌متحده شوروی مبدل شود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: قاتل اصلی رهبر شهید ما نظام سلطه آمریکایی هست؛ تا نظام سلطه آمریکایی هست، دشمنی آمریکا با ما ادامه دارد تا زمانی که ایالات‌متحده آمریکا فروپاشی شود که خوشبختانه برخی از ایالات آن امروز ادعای خودمختاری کردند.

وی عنوان کرد: مرحله سوم خونخواهی اصلی شهادت مظلومانه رهبر شهید، همان خونخواه اصلی سیدالشهدا (ع) یعنی امام زمان (عج) است؛ بنابراین تا پیش آمد ظهور ایشان باید خونخواهی را ادامه بدهیم و حضرت تشریف بیاورند و انتقام بگیرند؛ انتقام ایشان با همه اینها متفاوت است.

خونخواهی رهبر شهید انقلاب سه مرحله دارد

علم الهدی افزود: شما بایستی برای این سه مرحله آمادگی داشته باشید که این موضوع نیازمند مقاومت بیشتر است، دشمن که بیکار نمی‌ایستد، برخوردش شدیدتر خواهد شد لذا ما در تمام زمینه‌ها چه فرهنگی، چه اقتصادی و چه نظامی نیازمند مقاومت در تمام این مراحل هستیم؛ اگر این مقاومت نبود مسلماً ما در عرصه خونخواهی شکست خواهیم خورد.

امام جمعه مشهد تأکید کرد: در این خونخواهی مسئولین نیز ما باید مقاومت کنند، اعتماد به آمریکا و مستکبرین نکنند؛ اینکه بنا باشد هر روز به دنبال مذاکره برویم، وقتی اعتمادی نباشد، مذاکرات چه معنایی دارد؛ رهبری شهید می‌فرمودند «سیاست کشور‌ها این است که زیر بار آمریکا نباشند، اما با دادوستد و گفت‌و‌گو؛ با نشستن پشت میز مذاکره، احیاناً با زیرمیزی‌هایی که مثلاً فرض کنید به بعضی از افراد مؤثر در این سیاست موضع آنها عوض می‌شود؛ مگر نمی‌بینید در دنیا، امروز چیزی را اعلام می‌کنند و فردا ضد آن را اعلام می‌کنند؛ سیاست استقلال هست، سیاست باج ندادن هست، اما سیاست تغییر می‌کند».

وی اضافه کرد: می‌فرمایند «کشور ایران این‌گونه نیست، اینجا استقلال و باج ندادن ایمان است»؛ کسانی که برای مذاکره می‌روند، مؤمن هستند؛ از ایمان خود به خدا دست برنداشتند، اما فکر می‌کنند شاید بتوان از این مسیر مشکل را حل کنند؛ اگر کسی به این افراد نسبت بی‌ایمانی بدهد، گناه محض و معصیت خداست؛ این افراد ایمان دارند.

علم‌الهدی تصریح کرد: آیه قرآن می‌فرماید «به اینها اعتماد نکنید، تکیه نکنید؛ اینها اظهار دوستی می‌کنند؛ خداوند شما را نهی کرده است که به اینها اعتماد کنید؛ به کسانی که در حال جنگیدن با شما هستند و شهر و زندگی شما را خراب می‌کنند»؛ قرآن می‌فرماید باید به حکومت ظالم و مستبد اعتماد نکنید.

حرف زدن با دشمن مشکلات داخلی ما را حل نمی‌کند

امام جمعه مشهد اضافه کرد: پس یکی از مقاومت‌ها این است که ما به دشمن اعتماد نکنیم؛ فکر نکنیم که با حرف زدن با دشمن می‌توانیم مشکل را حل کنیم یا مسائل داخلی ما حل شود؛ چنین چیزی امکان ندارد؛ مخصوصاً اگر دشمن بفهمد ما از این جهت آسیب‌پذیر هستیم، بیشتر به ما فشار می‌آورد.

مقاومت بزرگ‌ترین ابزار ایستادگی و تداوم خونخواهی است

وی گفت: بنابراین مقاومت در تمام مراحل برای ما لازم است، اگر بنا شد مسئولین ما مقاومت نکنند و مردم مقاومت کنند، یا مردم مقاومت نکنند و مسئولین مقاومت کنند، خونخواهی نتیجه نخواهد داشت بلکه بایستی مردم و مسئولین در کنار هم مقاومت کنند؛ چون ابزار تداوم خونخواهی و ایستادگی مقاومت است؛ پای این مقاومت و همه‌چیزش بایستیم.