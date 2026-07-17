جوان آنلاین: مایکل شویر، مأمور سابق سیا و استاد مدعو در دانشگاه جورجتاون در مصاحبهای با راشاتودی تصریح کرده که ایرانیها هیچگاه تسلیم نمیشوند و دشمنانی به مراتب سرسختتر از آمریکا را شکست دادهاند.
به گزارش تسنیم، او در مصاحبه با این شبکه گفت: «من خیلی وقت است که عقل سلیم و سلامت تصمیمگیری در دولت ایالات متحده را زیر سوال بردهام و ترامپ فقط نوعِ پر سر و صداتر و مؤکدتری از رهبرانی است که قبلاً داشتهایم.»
این تحلیلگر و نویسنده آمریکایی اضافه کرد: «باید به خاطر داشته باشید که ما از سال ۱۹۴۵ به این سو، در هیچ جنگی پیروز نشدهایم؛ حتی مطمئن نیستم از سال ۱۹۴۵ به بعد، اصلاً در جنگی دست به سلاح برده باشیم که ارزش جنگیدن داشته باشد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «در مورد ایران هم مشکل اساسی این است که هیچکس تا به حال نگاهی به کتابهای تاریخ نینداخته است؛ که البته در دانشگاههای ما هم اصلاً کسی این کار را نمیکند. اگر نگاهی میانداختند، میفهمیدند که ایرانیها قرار نیست فرار کنند؛ آنها هیچوقت فرار نمیکنند.»
این استاد دانشگاه آمریکایی یادآوری کرد ایرانیها در طول تاریخ تقریباً سههزار سالهشان «دشمنانی به مراتب سرسختتر و جدیتر از ما» را شکست دادهاند.»
شویر تاکید کرد: «شما با دولتی در آمریکا روبهرو هستید که بیش از حدِ معمول، بیخبری و نادانی مطلق خود را نسبت به جهان به نمایش میگذارد. در این دولت هیچکس نیست که بتواند بگوید تاریخ ایران چیست یا ویژگی بارز این ملت هنگام دستوپنجه نرم کردن با سختیها و بحرانها چیست.»
او همچنین گفت: «این همان مشکلی است که در افغانستان داشتیم، همان مشکلی که در عراق داشتیم و همان مشکلی که در ویتنام با آن مواجه بودیم. مردم دوست ندارند زور بشنوند و تحقیر شوند؛ و در بسیاری از کشورها، ترجیح میدهند بجنگند و بمیرند تا اینکه تسلیم شوند. پیتر، واقعیتِ پیش روی ما این است و هیچکس هم حاضر به پذیرش آن نیست. هیچ راه فراری هم از این وضعیت وجود ندارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «نکته دومی که میخواهم بگویم، و احتمالاً به همان اندازه اهمیت دارد، این است که ما عملاً دارایی و مِلکِ اسرائیلیها هستیم؛ کنگره، رئیسجمهور، سرمایهداران بزرگ. تقریباً همهچیز در اینجا تحت کنترل اسرائیلیهاست. هیچ مردی جرئت و شهامت این را ندارد که قد علم کند و بگوید: «دیگر بس است! من این پول را از آنها گرفتم؛ بفرمایید، این هم پولتان، دارم پسش میدهم. از نظر قانونی هر کاری میخواهید با من بکنید، اما ما دیگر قرار نیست پادوی اسرائیلیها باشیم.»