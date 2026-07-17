️سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در روز‌های اخیر، کلیپی در برخی صفحات مجازی با این ادعا منتشر شده است که «آهو‌های جزیره خارگ به دلیل ترس از صدای انفجار، زیستگاه خود را ترک کرده و به خیابان‌های شهر پناه آورده‌اند.» این ادعا کاملاً بی‌اساس، فاقد هرگونه مستندات و مغایر با واقعیت‌های موجود در جزیره خارگ است.

جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، ️نخست آنکه، از زمان برقراری آتش‌بس و تا این تاریخ، هیچ‌گونه انفجاری در جزیره خارگ رخ نداده است که بتوان حضور آهو‌ها در سطح شهر را به آن نسبت داد. بنابراین، ارتباط دادن این تصاویر به وقوع انفجار یا تأثیرات جنگ، صرفاً یک روایت نادرست و فاقد پشتوانه است.

به گزارش ایرنا، حضور آهو‌ها در محدوده شهری خارگ نیز موضوع تازه‌ای نیست این گونه ارزشمند دهه‌هاست که در کنار مردم جزیره زندگی می‌کند. بنا بر روایت‌های محلی، حدود یک قرن پیش یک جفت آهو به جزیره منتقل شد و با توجه به باور‌های مردم، عدم شکار و همچنین قرار گرفتن خارگ تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت این گونه به مرور افزایش یافته است.

در طول سالیان گذشته، آهو‌ها همواره در محوطه‌های شهری، پارک‌ها، جاده‌ها و حتی تأسیسات نفتی جزیره آزادانه تردد کرده‌اند. این رفتار، نتیجه سال‌ها همزیستی مسالمت‌آمیز با مردم خارگ، احساس امنیت و خو گرفتن این حیوانات با حضور انسان است و هیچ ارتباطی با ترس یا فرار از حادثه‌ای خاص ندارد.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صورت مستمر وضعیت این گونه را رصد می‌کند. بهره‌برداری از مخزن ۳۰ هزار لیتری آب (در کل حدود ۵۰ هزار لیتر)، احداث آبشخور‌های ویژه حیات‌وحش، تأمین علوفه، مراقبت‌های دامپزشکی و پایش مستمر جمعیت آهوها، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از این سرمایه طبیعی ارزشمند است.

بر اساس اظهارات مسئولان اداره حفاظت محیط زیست خارگ، ادعای مطرح‌شده درباره پناه آوردن آهو‌ها به دلیل صدای انفجار، به طور کامل رد شده و هیچ مستند علمی یا میدانی برای آن وجود ندارد.

امروزه جمعیت آهو‌های جزیره خارگ به بیش از ظرفیت طبیعی جزیره رسیده که بخش عمده‌ای از آنها به صورت دستی نیز تغذیه می‌شوند. همین موضوع سبب شده که این حیوانات بدون هراس در بخش‌های مختلف جزیره مشاهده شوند؛ صحنه‌ای که سال‌هاست برای مردم خارگ کاملاً عادی و شناخته‌شده است.

در پایان، انتظار می‌رود رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، پیش از انتشار اخبار، نسبت به صحت اطلاعات اطمینان حاصل کرده و از انتشار مطالب غیرمستند و روایت‌های خلاف واقع که موجب تشویش افکار عمومی و تحریف واقعیت می‌شود، خودداری کنند. اطلاع‌رسانی مسئولانه، امانت‌داری در نقل اخبار و احترام به حقیقت، مهم‌ترین رسالت رسانه‌ها در هر شرایطی است.