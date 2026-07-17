رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تأکید کرد: ادعا‌های مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر فروش سوالات امتحانات نهایی، صرفاً ترفندی برای کلاهبرداری است و پلیس با گردانندگان این صفحات قاطعانه برخورد می‌کند.

جوان آنلاین: از پلیس فتا، سردار وحید مجید با هشدار جدی نسبت به فعالیت مجرمان سایبری در آستانه برگزاری امتحانات نهایی با بیان اینکه امنیت آزمون‌های سراسری کشور از خطوط قرمز این پلیس محسوب می‌شود، اظهار داشت: فرآیند طراحی، چاپ و توزیع سوالات امتحان نهایی تحت تدابیر شدید امنیتی و حفاظتی انجام می‌شود و دسترسی به این سوالات پیش از موعد مقرر، برای هیچ فرد یا جریانی امکان‌پذیر نیست؛ بر این اساس هرگونه آگهی با این مضمون، کذب محض است.

رصد شبانه‌روزی فضای مجازی و تشکیل تیم‌های ویژه عملیاتی

وی از تشکیل تیم‌های ویژه عملیاتی خبر داد و افزود: کارشناسان پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ابزار‌های فنی، همه فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و سایت‌های اینترنتی را رصد می‌کنند. با شناسایی گردانندگان این قبیل صفحات، برخورد قانونی و قاطع بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار قرار دارد.

سردار مجید ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری خانواده‌ها و دانش‌آموزان، تصریح‌کرد: اعتماد به این تبلیغات فریبنده، علاوه بر تحمیل خسارت‌های مالی سنگین، می‌تواند تبعات حقوقی، روانی و قضایی برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد. از این رو، بهترین و مطمئن‌ترین مسیر برای موفقیت در امتحانات، تمرکز بر مطالعه کتب درسی و منابع رسمی آموزشی است.

روش‌های گزارش تخلفات به پلیس فتا

رئیس پلیس فتا فراجا از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ یا پیشنهاد مشکوک در این زمینه، از تعامل با این افراد خودداری کرده و مراتب را بلافاصله از طریق تماس با سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی policefata.ir گزارش دهند تا اقدامات پیشگیرانه و قانونی لازم انجام شود.