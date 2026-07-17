تصادف اتوبوس مدرسه در شرق اوگاندا جان ۲۱ نفر را گرفت

جوان آنلاین: «مایکل کانانورا»، سخنگوی اداره راهنمایی و رانندگی و ایمنی جادهها در بیانیهای اعلام کرد که اتوبوس حامل دانشآموزان یک مدرسه ابتدایی در «کامپالا»، پایتخت این کشور عصر روز گذشته (پنجشنبه) دچار سانحه شد.
به گزارش ایسنا، بررسیهای اولیه نشان میدهد که این دانشآموزان برای یک اردوی آموزشی به منطقهای دیگر رفته بودند.
کانانورا گفت: گزارشها حاکی از آن است که راننده هنگام بازگشت از اردو، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده و پس از انحراف از جاده با تختهسنگی بزرگ در حاشیه راه برخورد کرده و واژگون شده است.
به گزارش شینهوا، وی افزود: تحقیقات پلیس برای مشخص شدن علت دقیق این تصادف همچنان ادامه دارد.