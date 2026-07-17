تیم ملی والیبال نشسته قهرمان جهان شد/ تیمی جلودار مردان ایران نیست

تیم ملی والیبال نشسته با تحمیل دوازدهمین برد به بوسنی، برای نهمین بار صاحب مدال طلای جهان شد و اینگونه حضوری قهرمان گونه در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ خواهد داشت.

جوان آنلاین: فینال چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان امروز (جمعه ۲۶ تیر) در هانگژو و میان دو تیم والیبال نشسته ایران و بوسنی برگزار شد.

به گزارش مهر، در این دیدار شاگردان هادی رضایی در تیم ملی والیبال نشسته ایران اگرچه گیم سوم را در رقابتی نزدیک واگذار کردند، اما در نهایت شکست ۳ بر یک را به حریف خود تحمیل کردند.

نتیجه دیدار تیم‌های ملی والیبال نشسته ایران و بوسنی در فینال قهرمانی جهان به این شرح است:

* ایران ۳ - بوسنی یک

(۲۵ بر ۲۱)، (۲۵ بر ۲۰)، (۲۰ به ۲۵)، (۲۵ بر ۱۶)

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با کسب این پیروزی، مدال طلای این دوره رقابت‌های قهرمانی جهان را از آن خود کرد و اینگونه ضمن دفاع از عنوان قهرمانی اش، به عنوان قهرمان جهان در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس شرکت می‌کند.

مردان والیبال نشسته ایران در حالی فینال امروز برابر بوسنی را برگزار کردند که پیش از این با غلبه بر قزاقستان و صعود به فینال، سهمیه خود برای حضور در بازی‌های پارالمپیک لس انجلس را قطعی کرده بودند.

حضور در چهاردهمین دوره رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، سیزدهمین حضور تیم ملی ایران در این رقابت‌ها بود. تیم کشورمان پیش از این در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است. با کسب مدال طلا در هانگژو، تیم ملی والیبال نشسته ایران صاحب دوازدهیمن مدال و نهمین طلای خود در رقابت‌های قهرمانی جهان شد.

همچنین، دو تیم ایران و بوسنی در شرایطی فینال امروز را برگزار کردند که پیش از این در مرحله گروهی این دوره رقابت‌های قهرمانی جهان هم رو در روی هم قرار گرفته بودند. در آن دیدار که با یک روز تاخیر برگزار شد هم ملی پوشان ایران رقیب سنتی خود را ۳ بر یک شکست داده بودند.

در مجموع و تا پیش از دیدار فینال امروز، تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان ایران و بوسنی ۱۶ بار برابر هم صف آرایی کرده بودند که طی آن مردان ایران ۱۱ بار موفق به کسب برتری شده بودند. برد امروز در فینال، آنها را صاحب دوازدهمین برد برابر رقیب سنتی شان کرد.

تیم ملی والیبال نشسته ایران در دوره گذشته رقابت‌های قهرمانی جهان که سال ۲۰۲۲ برگزار شد هم با غلبه بر بوسنی به عنوان قهرمانی دست یافت و صاحب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس شد. در پاریس هم تیم ملی والیبال نشسته ایران با شکست بوسنی برای هشتمین بار قهرمان پارالمپیک شد.

نتایج دیدار‌های تیم ملی والیبال نشسته مردان در این دوره رقابت‌های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۳ - لهستان صفر

* ایران ۳ - بوسنی یک

* ایران ۳ - ژاپن صفر

مرحله یک هشتم

* ایران ۳ - کرواسی صفر

مرحله یک چهارم

* ایران ۳ - آمریکا صفر

مرحله نیمه نهایی

* ایران ٣ - قزاقستان صفر

مرحله فینال

* ایران ۳ - بوسنی یک