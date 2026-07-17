ادعای پلیس انگلیس درباره بازداشت فردی به اتهام جاسوسی برای ایران

جوان آنلاین: پلیس انگلیس اعلام کرد که مردی ۳۹ ساله به اتهام آنچه «همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران» عنوان شده، بازداشت شده است.
به گزارش ایسنا، اسکای نیوز گزارش داد: وحید عابری، ۳۹ ساله، اهل لیورپول روز چهارشنبه در منطقه بیرمنگام توسط ماموران پلیس مبارزه با تروریسم به ظن ارتکاب جرمی بر اساس ماده ۳ قانون امنیت ملی دستگیر شد.
عابری به یک مرکز پلیس در وست میدلندز منتقل شد و ماموران در چندین نشانی در لیورپول و بیرمنگام بازرسی انجام دادند. او بعدا توسط نهاد دادسرای سلطنتی به اتهام همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
پلیس این کشور مدعی شده است که این تحقیقات مربوط به ایران است.
عابری با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و قرار است امروز (جمعه) در دادگاه وستمینستر حاضر شود.
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفت که ماموران هیچ تهدید خاصی در ارتباط با این تحقیقات شناسایی نکردهاند.
او افزود: «در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر و مستمر در حجم کاری خود در زمینه تحقیقات امنیت ملی بودهایم و این پرونده نیز نمونه دیگری از مداخله ما برای جلوگیری از فعالیتهای مشکوک مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی است.»
فلاناگان افزود: «اگرچه درباره فردی که تحت پیگرد قرار گرفته، نمیتوانیم جزئیات اتهاماتش را بیان کنیم، اما میخواهم به مردم اطمینان دهم که در ارتباط با این تحقیقات هیچ تهدید مستقیمی متوجه آنها و هیچ تهدیدی علیه یک جامعه یا فرد خاص شناسایی نکردهایم.»
شایان ذکر است، سفارت ایران در لندن یا مقامات تهران هنوز واکنشی به ادعای مرتبط بودن فرد بازداشتشده توسط پلیس انگلیس با نهادهادهای اطلاعاتی ایران نداشته است.