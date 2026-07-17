چین ادعای ترامپ مبنی بر دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد

جوان آنلاین: از گلوبال تایمز، لین جیان روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که چین همواره اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها را رعایت کرده و هیچ علاقهای به انتخابات آمریکا ندارد و هرگز در آن دخالت کرده است.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: در مقابل، جامعه بینالمللی به خوبی میداند چه کسی به صورت عادت در امور داخلی سایر کشورها دخالت میکند، نظارت طولانی مدت بر دولتها، مشاغل و شهروندان عادی در سراسر جهان انجام میدهد و دادههای شهروندان خارجی را در مقیاس وسیع میدزدد.
لین تاکید کرد: ما از طرف آمریکایی میخواهیم که در رفتار خود تأمل و اتهامات بیاساس علیه چین را متوقف کند و نیز از استفاده از چین به عنوان یک موضوع انتخاباتی خودداری کند و برای ارتقای روابط چین و آمریکا اقدامات بیشتری انجام دهد.
به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ در یک سخنرانی در ساعات پربیننده تلویزیونی در آمریکا گفت چین بهطور غیرقانونی به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده رایدهندگان آمریکایی دست یافته است که شامل نامها، اطلاعات تماس، ترجیحات حزبی و «دیگر دادههای حساس» بودهاند.
رئیس جمهوری آمریکا این نقض و رخنه امنیتی را «کابوسی بیسابقه برای امنیت انتخابات» توصیف کرد. رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که چین تلاش کرده است «دولت نخست من و کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰ ما را تضعیف کند» و همچنین برای تاثیرگذاری بر انتخابات میاندورهای سال ۲۰۱۸، زمانی که دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، اقداماتی انجام داده است.
ترامپ همچنین چین را متهم کرد که از ارتباطات خود با شرکتهای آمریکایی استفاده کرده است تا آنها را «علیه من قرار دهد» و «خبرنگاران آمریکایی را شناسایی کند ... تا مطالب منفی بیشتری درباره من بنویسند.»
اظهارات ترامپ ۲ ماه پس از سفر او به چین برای دیدار با رهبر این کشور، شی جینپینگ مطرح شد.