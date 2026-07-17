وزیر امور خارجه ترکیه در بازگشت از سفر به اوکراین دیدار‌ها با مقامات این کشور را «بسبار ثمربخش» توصیف کرد و گفت که با وجود ادامه داشتن جنگ اوکراین، شراکت راهبردی کی‌یف و آنکارا هر روز قوی‌تر می‌شود.

جوان آنلاین: «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه که از روز گشته به کی‌یف سفر کرده بو امروز (جمعه) اعلام کرد که کشورش و اوکراین به تقویت شراکت راهبردی خود ادامه خواهند داد و سفر به کی‌یف را «بسیار ثمربخش» توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، فیدان در پستی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت که این سفر در حالی انجام شد که شراکت راهبردی دو کشور «هر روز قوی‌تر می‌شود.»

او گفت که دیدارهایش با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، کیریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری و آندری سیبیها، وزیر امور خارجه این کشور بر روابط دوجانبه و آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین متمرکز بوده است.

فیدان ابراز خرسندی کرد که با وجود ادامه جنگ اوکراین، همکاری میان آنکارا و کی‌یف همچنان عمیق‌تر می‌شود.

او توافقنامه تجارت آزاد را که اندکی پیش از این سفر توسط پارلمان اوکراین تصویب شد، «نقطه عطفی مهم» توصیف کرد که فرصت‌های جدیدی برای محافل تجاری هر دو کشور ایجاد کرده و موجب ارتقای شراکت اقتصادی آنها خواهد شد.

فیدان گفت که ترکیه در جریان این سفر بر حمایت خود از «استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» اوکراین تاکید کرده است.

او افزود: «ترکیه از تمام ابتکاراتی که طرف‌ها را به میز مذاکره بازگردانده و به صلح پایدار کمک کند، حمایت می‌کند.»

او گفت که ترکیه مطابق با چشم‌انداز روسای‌جمهور دو کشور دوستی دیرینه و شراکت راهبردی خود با اوکراین را «بر اساس اعتماد متقابل و منافع مشترک» تقویت خواهد کرد.