داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

جوان آنلاین: فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) اسامی گروههای داوری دیدارهای فینال و ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
به گزارش مهر، بر این اساس، دیدار فینال جام جهانی میان تیمهای ملی اسپانیا و آرژانتین روز ۱۹ جولای از ساعت ۲۲:۳۰ شانگاه یکشنبه ۲۸ تیر در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار خواهد شد که اسلاوکو وینچیچ داور سرشناس اهل اسلوونی، قضاوت این مسابقه را بر عهده دارد.
همچنین توماژ کلانچنیک و آندراژ کواچیچ به عنوان کمکداوران اول و دوم، ادهم مخادمه به عنوان داور چهارم و محمد الکلاف هر دو از اردن به عنوان کمکداور ذخیره، وینچیچ را در قضاوت این مسابقه همراهی خواهند کرد.
همچنین دیدار ردهبندی جام جهانی بین تیمهای ملی فرانسه و انگلیس روز ۱۸ جولای یکشنبه ۲۸ تیر از ساعت ۰۰:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه میامی برگزار میشود که خسوس والنزوئلا، داور بینالمللی اهل ونزوئلا، مسئولیت قضاوت این دیدار را بر عهده خواهد داشت.
در این مسابقه نیز خورخه اورگو و تولیو مورنو به عنوان کمکداوران اول و دوم، جلال جاوید به عنوان داور چهارم و زکریا برینسی هر دو از مراکش به عنوان کمکداور ذخیره، گروه داوری دیدار ردهبندی را تشکیل میدهند.
بدین ترتیب، فیفا با معرفی گروههای داوری دو مسابقه پایانی جام جهانی ۲۰۲۶، پرونده انتخاب داوران این دوره از رقابتها را نیز نهایی کرد.