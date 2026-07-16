جوان آنلاین: تیم ملی والیبال نشسته ایران در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان در چین موفق شد تیم قزاقستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد و ضمن صعود به فینال، سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب کند.

به گزارش تسنیم، هادی رضایی سرمربی تیم ملی کشورمان پس از صعود شاگردانش به فینال رقابت‌های قهرمانی جهان گفت: خوشحالم که تیم ایران توانست با صعود به فینال، اولین سهمیه پارالمپیک را در بین تیم‌ها و ورزشکاران ایرانی برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد و حضور والیبال نشسته در پارالمپیک را تضمین کند.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران عنوان کرد: این اتفاق بزرگ را به مردم تبریک می‌گویم و این برد و کسب سهمیه را به مردم جنوب ایران تقدیم می‌کنم ۹۰ میلیون ایرانی برای مملکت خودشان جان می‌دهند. این موفقیت را به افتخار ایران، لبخند مادران‌مان، پدران‌مان و فرزندان‌مان تبریک می‌گویم.