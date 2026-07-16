جوان آنلاین: در دیدارهای پایانی رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، ابتدا در دیدار ردهبندی، تیمهای انگلیس و فرانسه از ساعت ۳۰ دقیقه بامداد یکشنبه و در ورزشگاه هاردراک به مصاف هم خواهند رفت سپس در ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه شب دیدار فینال برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، انگلیس توانست در مراحل حذفی تیمهای کنگو، مکزیک و نروژ را شکست دهد، اما در مرحله نیمه نهایی مغلوب آرژانتین شد.
در طرف مقابل فرانسه هم توانست مقابل تیمهای سوئد، پاراگوئه و مراکش پیروز باشد و در مرحله نیمه نهایی در دیدار برابر اسپانیا شکست خورد تا به دیدار ردهبندی جام برسد.
اما د. بازی فینال، تیمهای آرژانتین و اسپانیا از ساعت ۲۲:۳۰ (یکشنبه ۲۸ تیر) در ورزشگاه مت لایف به مصاف هم خواهند رفت.
آرژانتین برای رسیدن به این مرحله توانست تیمهای کیپورد، مصر، سوئیس و انگلیس را در مراحل حذفی جام شکست دهد تا به دیدار فینال برسد.
در طرف مقابل اسپانیا توانست با پیروزی در برابر اتریش، پرتغال، بلژیک و فرانسه راهی دیدار پایانی شود و مسیر سختتری را نسبت به آرژانتین طی کرده است.