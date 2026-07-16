معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

جوان آنلاین: مارک اسپر وزیر جنگ آمریکا در دور اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ به معضلات کشورش در جنگ کنونی علیه ایران و به ویژه در تنگه هرمز اشاره کرده است.
به گزارش تسنیم، مارک اسپر در مصاحبهای با روزنامه فایننشالتایمز گفته که راهبرد ترامپ برای افزایش حملات علیه ایران در هفتههای آینده ایران را مجبور به پذیرش توافق نخواهد کرد.
اسپر گفت: «من مطمئن نیستم که اگر بمباران را به همان شدتی که ماهها پیش انجام دادیم از سر بگیریم و آن را برای مدتی ادامه دهیم، تغییر بزرگی ایجاد شود.»
رئیس سابق پنتاگون که ترامپ او را مدت کوتاهی پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ برکنار کرد همچنین درباره هزینههای یک جنگ طولانی بر بودجه نظامی ایالات متحده و همچنین وضعیت دفاعی آن در مواجهه با تهدیداتی مانند چین هشدار داد.
تحلیلگران نظامی ایالات متحده در گفتوگو با این روزنامه انگلیسی میگویند که پنتاگون در حال حاضر دهها میلیارد دلار و ذخایر تسلیحاتی چندین ساله خود را در جنگی هزینه کرده است که نشانه کمی از حلوفصل آن دیده میشود.
اسپر گفت: «هزینه این کار برای ما از نظر آمادگی، مهمات و ذخایر تسلیحاتی چیست؟ زیرا نگرانی بزرگ جهانی من، چین است.»